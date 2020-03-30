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政府委任青年發展委員會副主席和31名非官方委員

社會 17:26 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

政府委任青年發展委員會副主席和31名非官方委員。(經濟日報資料圖片)

政府於今(30日)宣布，再度委任青年發展委員會副主席和31名非官方委員，同時委任8名新委員，任期於2020年4月1日生效，為期兩年。
　　 
政務司司長兼青年發展委員會主席張建宗說：「委員會自2018年成立以來，致力提升各項培育人才、協助青年向上流動、加強與青年人交流等工作。
　　 
他強調，為進一步提升青年參與，讓委員會更有效吸納青年的意見政府委任了更多青年加入新一屆委員會。8名新委員平均年齡為26歲；期待與所有委員緊密合作，一同推動香港青年發展；又感謝即將離任的吳思諾和盤翠瑩對委員會作出的貢獻。

新一屆委員會的成員名單如下(列出部分)：

副主席 劉鳴煒
非官方委員（再度委任） 陳浩庭
陳寶玲醫生
陳博智
陳婉婷
鄭仲文
鄭康煥
范凱傑
霍啟剛
何力治
何玉芬博士
郭永亮
鄺勵齡
林琳
劉詩韻
梁卓偉教授
梁宏正
梁毓偉
李原曦博士
馬德仁
吳森雋
冼漢迪
蕭景威
唐麗萍
竇一龍
謝曉虹
徐小龍
利哲宏博士
葉沛霖醫生
姚國威
楊哲安
余嫿
非官方委員（新獲委任） 藍家達
林華盛
林恩言
李貴霞
李雪兒
莫芷茵
顏雋
彭穎生

責任編輯：洪芷晴

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