一哥鄧炳強加入警隊前　曾拍高志森執導賣座電影

▲ 原來，現任警務處處長鄧炳強（左一穿黃衣）讀大學時，亦曾拍高志森的處男執導電影。（網上截圖）

不少人可能都記得，民政事務局前常任秘書長楊立門加入政府前，曾與歌手黎明參加同一屆新秀大賽，被封為AO歌王。勞工及福利局前局長蕭偉強也曾任香港話劇團演員。原來，現任警務處處長鄧炳強讀大學時，亦曾拍高志森的處男執導電影。但由於已經是30多年前的舊事，高志森得悉後都目瞪口呆。

鄧炳強接受導演高志森和作家屈穎妍網媒訪問，自爆三十幾年前見過高志森，還在高志森執導的首部電影《開心鬼》粉墨登場。鄧炳強笑言，自己當年飾演「男主角……旁邊的一個朋友。」，唸大學時跟同學一起拍戲賺外快，更說當年做這種特約演員收入頗高，一天人工就有700元。

屈穎妍撰文指，她和高志森聽到目瞪口呆，事後高志森找回封塵舊片，「果然發現有段十秒鏡頭，一副清澀臉孔似曾相識」。傅流螢翻看片段，沒有戴眼鏡的鄧炳強，戲中身穿黃色上衣，戲份都有數分鐘，還不只一句對白，其中一句是「現在怎麼辦？」。鄧炳強的戲份出現在片頭，講述鄧炳強與幾個朋友，滂沱大雨下入到一幢舊屋，遇見一班避雨的女仔，兩班人大講鬼故，最後鄧炳強等人被女仔所講的鬼故嚇走，而電影片尾名單更是出現「鄧炳強」三個字。

▲ 電影片尾名單更是出現警務處處長「鄧炳強」名字。（網上截圖）

《開心鬼》為1984年7月14日上映的香港電影，當年鄧炳強拍戲時只有18歲，剛就讀香港中文大學社工系。值得一提的是，《開心鬼》只用了約200萬元拍攝，卻獲得1700多萬元的票房，堪稱「刀仔鋸大樹」，主演的有黃百鳴﹑李麗珍﹑杜麗莎等人。