【IB考試】取消IB考試後最新消息　評核IB成績7個常見問題

▲ 國際文憑組織公布IB考試取消後如何評核成績。（iStock圖片）

新冠肺炎疫情席捲全球，國際文憑組織（IBO）於3月22日宣布，取消原定於5月舉行的IB考試，全球多達20萬名學生受影響包括本港逾千名學生。IB組織於3月27日公布最新安排及後續細節，講解IB考試取消後如何評核成績。

據IBO於網頁公布的最新消息指，因應新冠肺炎疫情原定於4月30日至5月22日舉行的IB考試將會取消。學生將獲發反映他們水平的文憑或課程證書，成績則基於學生的功課和已納入課程的既定評估專業知識。校方、學生及家長最關心IB成績評核問題，IBO針對常見問題作出以下回應。

如何計算成績？

IBO會以過往的評估資料，如考試、個別學校數據、學科數據，以及已完成上傳要求學校和未完成上傳要求學校之間的比較數據，進行重要的數據分析。此外，他們將要求學校為學生提交功課，他們將對老師評分的功課再作評分，而不是抽樣查看。

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何時公布成績？

IBO打算按計劃於本年7月5日將結果發布給大學、相關機構及學校。學校需於4月20日或之前，上傳學生的功課及預測分數（Predicted Grade），以確保於7月5日公布成績。

有學生考試表現勝於功課，如何確保他們不失利？

IBO將基於功課成績、預測分數及科目成績，來估計出考生將獲得的科目成績。當中提及如從上述資料可見，考生在考試比起功課有更好的表現，亦會反映於他們計算的科目成績上。

如果未完成功課，學生可獲發課程證書嗎？

學生完成並提交所有評估功課，才可獲得最公平的成績。如需進一步延遲提交評估功課，可能會延遲發布該學生或學校的成績。

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重考生可以怎麼辦？

計劃以上屆考試成績及校內評估分數，重新參加考試的考生，可以推遲到下屆考試，又或撤回註冊今年5月的考試。

如果不滿成績可以怎樣做？

如果學生對成績感到不滿意，學生可以經學校向IBO要求進一步查詢成績，學生亦可以在下屆重考IB。

在IB成績公布前，學校成績表可加上哪些IB成績？

IBO認為作為學校，相信校方具有專業知識，決定可向大學分享學生哪些重要內容，而且大學亦非常了解學校及其往績。

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責任編輯︰駱秀玲