黃傑龍無打算加入熱廚房做問責局長　退休後想做高球教練

▲ 黃傑龍已有退休大計，較著重做運動及保持心境開朗。（曾耀輝攝）

黃傑龍月底卸任房協行政總裁，適逢疫情肆虐，難免閒賦在家。他表明嚮往悠閒退休生活，但不會全身退下，會續任公職，服務市民；不過他無打算加入「熱廚房」，直言問責局長不易做。

這天仍向外界呼籲，尋求更多土地發展選項，退休後仍否為社會發聲？黃認為是否發聲，並不重要；重要是如何協助香港市民。他會續任安老事務委員會在內的3項公職，但當中沒有諮詢機構，跟房屋規劃議題相關，他稱未獲政府邀請加入相關委員會。

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除了出任公職，他也在乎體格健康、發展興趣。黃稱最想做高爾夫教練，但笑指年紀大，要考牌也不容易；閒時會游水，保持身體健康，心境開朗。他稱持續工作了三十多年，有機會休息是好事，但不應全身退下，

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他強調，會考慮參與義務工作。他又寄語同道中人，退休後宜發掘個人興趣，否則每天在家對著電視、撥手機資訊，生活就太沉悶，也不理想。

他稱，如果可以為自己編排生活節奏，日程也可以密密麻麻，還有公職的話，生活才說得上豐富。

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記者：吳卓峰