【居家防疫】濕重腸胃毛病多 「看門口」藥點揀好？

本地疫情仍然嚴峻，確診數字有升無跌。防疫已佔日常生活首要位置，如非必要應盡量避免外出。香港每年三到四月都係濕氣重嘅季節。濕氣重，顧名思義就係身體嘅水份太多。濕氣太重會影響脾胃運作，首當其衝嘅腸胃問題就係肚痛肚脹、食慾不振、上吐下瀉或者大便稀爛。有呢種腸胃小毛病一般不需要到診所、醫院侯診，一隻好嘅「看門藥」就最能保全家平安，不如等我地睇吓點樣揀一隻好嘅「看門藥」旁身喇！

潮流時興中成藥？

愈來愈多人會買幾盒老字號中成藥「看門口」，因為老字號中成藥嘅功效同安全性備受認同。例如保濟丸依款香港著名「土炮」中成藥就係其中之一。最近天氣潮濕，保濟丸就正正大派用場，因為保濟丸成分當中嘅廣藿香，有化濕、解暑、止嘔功效，對濕重季節嘅腸胃不適效用尤為顯著，可以迅速解決痾、嘔、脹、痛、滯五大腸胃問題。早前中國有機構就捐贈咗一萬盒依類含廣藿香、白芷、茯苓成分嘅中成藥比疫區作為紓緩胃腸不適時使用，睇嚟依類中成藥解決腸胃問題嘅功效已經成為普遍認知。

▲ 大人細路都啱用，先可以照顧一家大細需要

一藥多用保平安

一隻成功嘅「看門藥」當然要周身刀張張利，應付到幾種唔同症狀，頭肚腸胃都照顧到。之前提及嘅保濟丸一直被大眾視為解決腸胃問題嘅良藥，但其實保濟丸係複方中成藥，經由十多種中藥材精製而成，除咗廣藿香外，仲有蒼术、白芷、化橘紅、茯苓，薏苡仁等。依道有過百年歷史嘅古方，成分配伍分明合理，能夠解決腸胃不適同時兼治其他相關症狀。對四時感冒症狀、身熱頭痛、氣喘痰多同樣可以緩解，而且大人細路都可以服用。用途咁廣、功效咁好嘅保濟丸就係理想嘅「看門藥」之選。

▲ 化濕、健脾消食藥材特別適合居住南方及東南亞氣候人士服用

中成藥和西藥該如何挑選

想覓得一隻「看門藥」心頭好，當然要多方面，特別係適用性！中成藥同西藥之間當然各有優勢，但除咗成份之外，牌子都影響大家對一隻產品嘅信心。如果有老字號情意結，有120年歷史的保濟丸應該非常吸引。牌子要老，但製藥規範及標準就要新，其實保濟丸目前採用現代化工藝製造，標準已達至GMP水平。想搵家庭藥「看門口」？放幾盒保濟丸喺屋企就最適合不過。

保濟丸vs 一般西藥

▲ 保濟丸唔止舒緩肚胃不適，同時兼治其他常見感冒症狀，係藥箱必備家庭藥

（資料由客戶提供）

