【新冠肺炎】葉建源倡次輪抗疫基金支援補習社及教育中心　學校防疫津貼增1倍

▲ 教育局立法會議員葉建源為政府即將啟動的第二輪防疫抗疫基金提出6項建議，包括支援補習社、教育中心及學校外聘課外活動導師。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續逾2個月，政府日前宣布將啟動第二輪防疫抗疫基金，教育局立法會議員葉建源今日（30日）提出6項建議，包括將教育局向全港學校發放的「防疫特別津貼」增加1倍，並支援在首輪基金未能受惠的非正規教育機構及學校外聘課外活動導師等，做到補漏拾遺。

葉建源表示，教育局在2月宣布向全港學校發放一筆過「防疫特別津貼」，以幫助學校補充其防疫物資及清潔校園等等，每校津貼額由1萬元至2.5萬元不等，但根據學校反映，由於口罩價格急升，部分防疫物資如檢測體溫的儀器和消毒裝置昂貴，建議將資助額增加1倍，改為一次過發放2萬元至5萬元不等。

教育局及勞福局在2月分別宣布為幼稚園及幼兒中心提供一筆過支援津貼，葉建源指，由於停課日期比2月時的預算為長，家長為減省學費而讓子女退學情況更加嚴重，建議教育局應為所有幼稚園提供多1倍的一筆過支援津貼，而勞福局則應在4個月限期結束後，繼續撥款給幼兒中心，直至恢復正常為止。

教育局在3月初宣布為21所設有宿舍的特殊學校提供一筆過的額外津貼，因停課日期一再延長，特殊學校的宿舍工作負擔按比例延長，將需要額外資源以維持其現有服務，葉建源建議局方提供多1倍特別津貼。

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此外，葉建源指全港約有數千所補習社及以訓練兒童才藝為主的教育中心，絕大部分屬小型機構，服務對象大多為初中和小幼學生，對雙職父母和中下層家庭不可或缺，但受到疫情打擊，加上教育局在1月底下達停課指令，影響極為嚴重，期望第二輪基金向補習社和教育中心提供實質協助。

同時，學校舉辦不少課外活動或培訓班均有聘請校外的導師，涉及不少運動員、藝術工作者及其他兼職教育工作者，但1月以來學校的課外活動及培訓班停辦，影響大量導師的生計，葉建源建議政府為他們提供特別津貼，按他們與學校在本學年已簽訂的合約但因疫情而無法履行的部分，向他們支付某一個比例（例如6成）的金額，以濟其燃眉之急。

責任編輯：馮琪雅