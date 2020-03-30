【疫境求生】林盛斌為失業者提建議尋出路　Bob發鼓勵文盼自強：逆境總會過

▲ 林盛斌為失業者建議出路。

新冠肺炎疫情影響，香港經濟難免受挫，近日不少公司都要面對裁員或減薪的決定。在圈中身兼多職，又是娛樂公司老闆的林盛斌（Bob），早前已曾表示跟跟員工共度難關，今日阿Bob在社交平台再發表表文，既鼓勵失業人士，又作出3個建議，希望大家捱過寒冬。

林盛斌幕前帶給觀眾歡樂，同時又是愛心暖爸，不過作為老闆的阿Bob，就常在社交平台發放正能量。

今日阿Bob因在新聞看到香港經濟正面臨重大挑戰，他感慨未來這段時間，他相信，真是會有好多人失業，於是有感而發撰寫長文，鼓勵有可能失去工作的人士，並作出3個選擇，包括：搵工、開公司做生意，以及進修搵新出路。

阿Bob向員工承諾不減薪不裁員，詳情請看：https://bit.ly/2UQ30Bq

▲ Bob貼出烏雲密布香港照有感而發。（取自facebook）

阿Bob長文重點，首先是失業者應該努力找另一份工：「難，唔代表冇，仍然有公司係需要發掘人材，不過可能你要做一d唔係你之前做開嘅嘢，又或者可能要做一份冇之前咁好收入嘅工作，冇所謂啦，馬死落地行，做住先啦朋友。」

另外，他又建議可以選擇開公司：「做生意唔一定要用你好多錢，只要你有一個唔係人人都有嘅專長同技術，而個市場係有需要呢種服務嘅就可以。」

▲ Bob擁有自家創立的藝人公司。（取自facebook）

他舉例如是專業平面設計師，便可去公司註冊處以兩三千蚊開公司，跟著開一個社交平台，將自己之前設計所有作品放上去，再用電話拍片解釋設計意念、構圖等，又或教授一些基本設計技巧同技術，用盡一切方法為你的follow帶來價值，讓人們有需找設計便可以聯絡你：「有需求，有供應，呢個，已經係一個生意。」

最後，Bob建議可趁空進修，將興趣進修，然後再搵出路。「假設你最鐘意打籃球，你可以襯呢個時候去操fit自己同進修一下，上網又好睇書又好，去學吓點做一個籃球教練，然後將你嘅履歷寄去全港所有中小學社區中心，話俾佢哋知你雖然冇乜經驗但係好有heart，好有火，兼收費非常貼地（呢個好重要），我相信衰極都總有三兩間會搵你試吓呀嘛！」

Bob身教子女用利是錢做善事，詳情請看：https://bit.ly/2Uqby34

▲ 一家六口的林盛斌常發放正能量。（取自IG）

Bob語重心長稱：「呢三個選擇，試吓，做吓，都可能會有轉機，但係，乜都唔試，乜都唔做，就肯定收皮！你，會點揀？」

他又指這一刻面對緊的問題不會比大家少，故不要再浪費時間、心機去埋怨，亦不要期望個社會有何政策措施會幫到你。

Bob強調：「自己條路，自己掌控；自己嘅人生，自己救！」、「疫情，逆境，總會過去，只係需要d時間，記住，個市停，個人GDP絕對唔可以停。」「各位，堅強，努力，加油！」