黃傑龍：疫市仍要填海造地　促外界考慮郊野公園邊陲建屋

▲ 即使經濟有下行跡象，黃傑龍建議仍要填海造地。（曾耀輝攝）

疫市下，經濟有下行跡象。黃傑龍曾任土地供應專責小組成員，認為即使樓市下行、疫情來襲，但港人的房屋需求仍大，現階段絕不能減少住宅供應，支持繼續推展東大嶼填海。他又認為，倘日後社會有共識，可重新探討利用郊野公園邊陲地建屋。

他寄語港人態度要開放、互相尊重，盼化解分歧，以折衷和妥協方法解決紛爭。

有時候一人讓一步，無一個人可以贏晒。

黃傑龍任職房協26年，見證香港地產市道變化，以及樓宇供需失衡現象。他指近年規劃程序較以往冗長，未經改劃的「生地」要變成「熟地」，需時5至6年，之後還要建屋，需時就更長。他認為近年社會對環保、交通及城市美化等要求，也比以前高，結果拖長發展時間，落成單位也較少。

【專訪】房協中產長者屋2022年紅磡落成 黃傑龍料終身租金約百萬元起跳

▲ 上屆政府曾委託房協研究，利用郊野公園邊陲地建公營房屋的可行性。（資料圖片）

撐填海 發展郊野公園邊陲

即使東大嶼都會的發展成本，高達數以千億元計，但他強調「一定支持」，認為倘市民得以安居樂業，就有助社會穩定；趁著政府現時財政穩健，就不應放過填海造地的機會。他認為，外界不應只著眼於投資金額，強調造地屬長遠規劃，有經濟回報，日後可賣地售樓賺錢。他以房協為例，目前正興建16個項目，共1.8萬個單位，房協曾一度幾近盡用現金流，有財政壓力。但他認為，不應為此叫停建屋，應放眼於建築期後，透過賣樓改善財政狀況。

房協曾受上屆政府委託，研究於兩個郊野公園邊陲地，探討建公營房屋的潛力；但今屆政府經諮詢後，未獲社會支持，結果研究中止。黃認為倘邊陲地靠近基建及交通等配套，發展進度不涉造地、拆遷、收地賠償等程序，就肯定較填海、發展棕地等選項快。倘只取全港3%面積的郊野公園邊陲地建屋，即可滿足現時供應落差，值得外界再三考慮。

但他也強調，知道市民很珍惜郊野公園資源，強調要小心找對選址，應優先考慮較少人使用的邊陲地，再作研究。

記者：吳卓峰