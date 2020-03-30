【口罩供應】莎莎網開售可重用口罩+過濾片 下午6時正式開售【內附連結】
精明消費 18:22 2020/03/30
新冠肺炎未息，莎莎網再有抗疫專區新品上架，一批防疫口罩於今日下午六時正式於莎莎網發售。
莎莎網抗疫專區：https://bit.ly/2wrLkUp
舒放 可重用口罩(2個)
售價：HK$35/2個；限量1000個，每人限購2件售完即止
- 人造纖維製造，可用水
- 彈性布料設計，緊貼面形，帶瘦顏效果
- 可調節耳帶長度，佩戴舒適
舒放 口罩過濾片(40片)
售價：HK$118/盒；限量2000盒，每人限購2盒售完即止
- GTT國家紡織品服飾裝產品質量檢測中心(廣州)認證PFE 95%； BFE 98%
- 多重過濾、三層淨化、親膚舒適
- 獨立包裝、3D立體設計
- 適用於可重用口罩
莎莎表示抗疫產品直送上門，買滿HK$300 享免運費；HK$600 升級莎莎網VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）。
此外，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用，口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。
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責任編輯：王芷瑩