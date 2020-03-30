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【口罩供應】莎莎網開售可重用口罩+過濾片　下午6時正式開售【內附連結】

精明消費 18:22 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎網再有口罩返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎未息，莎莎網再有抗疫專區新品上架，一批防疫口罩於今日下午六時正式於莎莎網發售。

莎莎網抗疫專區：https://bit.ly/2wrLkUp

舒放 可重用口罩(2個)

售價：HK$35/2個；限量1000個，每人限購2件售完即止

  • 人造纖維製造，可用水
  • 彈性布料設計，緊貼面形，帶瘦顏效果
  • 可調節耳帶長度，佩戴舒適

舒放 口罩過濾片(40片)

售價：HK$118/盒；限量2000盒，每人限購2盒售完即止

  • GTT國家紡織品服飾裝產品質量檢測中心(廣州)認證PFE 95%； BFE 98%
  • 多重過濾、三層淨化、親膚舒適
  • 獨立包裝、3D立體設計
  • 適用於可重用口罩

莎莎表示抗疫產品直送上門，買滿HK$300 享免運費；HK$600 升級莎莎網VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）。

此外，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用，口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。

【3月30日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 莎莎

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