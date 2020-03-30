【新冠肺炎】3男子違檢疫令判監　政府歡迎裁決重申違反檢疫令屬刑事罪行

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，今有3名男子涉違檢疫令遭判處即時監禁最長3個月，港府對有關裁決表示歡迎，認為判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反強制檢疫令屬刑事罪行，政府對違反檢疫令的人絕不容忍；又重申遵從強制檢疫令對全港同心抗疫至為重要。

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涉事3宗違反《若干到港人士強制檢疫規例》令案件中，包括一名31歲男子涉於出入境管制站，虛假住址作檢疫地點；另有2宗涉及兩名分別為37歲及41歲男子，於檢疫令尚未屆滿前離開其檢疫地點，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲。三人今分別獲判監3個月、10日及6個星期。

港府指，根據《規例》，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。

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而根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，由3月19日起所有從中國以外地區抵港的人士，同樣須接受14天的強制檢疫；違者會構成刑事罪行，最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

責任編輯：陳正怡