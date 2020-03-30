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【全民造星II】成員翻唱《最後的信仰》林二汶讚好　《造星》四子留家Jam歌抗疫【有片】

娛樂 19:26 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（左起）陳樂、洪助昇、陳天翱與梁瑞峰。（ViuTV提供）

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星II》早前落幕，一眾參賽者對音樂的熱誠卻未有減退，其中憑節目人氣大增的洪助昇（Aiden）、陳樂（Justin）、梁瑞峰（June）與陳天翱（Eagle），更志同道合，頻頻Jam歌合唱。

繼早前在互聯網翻唱了林二汶歌曲《最後的信仰》，大獲好評，就連林二汶、C AllStar成員陳健安亦留言讚好，日前四人再利用視像會議工具Zoom合唱歌曲《One Direction- Story of My Life》，令人聽出耳油。

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陳樂與陳潔靈合照留念。（ViuTV提供）

音樂理念相近

Aiden、Justin、June與Eagle因《全民造星II》認識，雖然四人在節目中互相鬥法，但仍無損他們感情，更憑着共同的音樂信念而成為好友。

其中，Aiden與June更因為是韓國女團BLACKPINK的粉絲而話題大增。

Aiden表示：「其實參加《全民造星II》心態是想識朋友，節目上雖然未有合作，但聽過大家的音樂理念，原來相當接近，所以好想一齊唱歌，希望有日可以有我們的歌曲。」

四子齊以Zoom Jam歌。（ViuTV提供）

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對於日前翻唱《最後的信仰》引來極大回響，就連林二汶亦在個人社交網連發一事，四子也大感驚訝，直言得到前輩的鼓勵，為他們的音樂起點注下了強心針。

Eagle陳天翱說：「好感動，雖然現時我哋聲線未必係最Top，但唱出來嘅歌曲都係發自內心，希望可以得到共鳴。」

在疫情期間，四人對音樂的情操未有停下來，齊聲表示空餘時不忘提升音樂技能，準備以最佳狀態展現他們的音樂。

日前他們透過利用視像會議工具Zoom合唱歌曲《One Direction- Story of My Life》，更透過文字呼籲大家要 「Stay Home！Stay Healthy！」實行齊心抗疫，而不少網民留言大讚用Zoom Jam歌，非常創新，又大讚他們的歌聲十分好聽，更有網民叫他們盡快出道。

四子齊齊玩辣麵Challenge。（ViuTV提供）

大玩辣麵Challenge

事實上，四子私底下亦是同聲同氣的好兄弟，日前他們在互聯網上載了一段「辣麵Challenge」的遊戲片段，在片中四人挑選心儀的即食麵鬥辣，最終Aiden洪助昇成為大輸家，要接受洗碗大懲罰，場面惹笑。

撰文 : TOPick柴犬出動

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