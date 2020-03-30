【美國疫情】前線醫生爸爸不敢接觸妻兒防感染　隔着玻璃門見證1歲兒子學爬行

▲ 美國一名醫生爸爸赴前線抗疫，不敢回家以防感染妻兒，他只能隔著玻璃窗見兒子。

新冠肺炎疫情持續，歐美疫情尤其嚴峻，美國截至當地時間3月30日有14.2萬人確診，當中逾2,400人死亡。美國一名醫生爸爸赴前線抗疫，不敢回家以防感染妻兒，他隔著玻璃窗看見兒子的照片，感動了不少網民，如今他的房屋又在龍捲風中被摧毀，妻子希望能夠儘快重建。

父子隔著玻璃摸手

據英國《每日郵報》報道，美國阿肯色州的醫生Jared Burks隔著玻璃窗見證1歲兒子學行的感人照片，被他的妻子Alyssa發布於Facebook，幾日來吸引逾3.3萬人讚好，逾4千人留言祝福及支持。

Alyssa指，丈夫在新冠肺炎疫情期間忙於在醫院工作，已經離家兩個星期了。從相片可見，醫生爸爸穿上醫生袍外加外套，他與兒子隔著玻璃窗大手摸小手，面露幸福的微笑，畫面相當溫馨。相片拍攝之時，正是爸爸第一次看到兒子爬行進門。Alyssa興奮分享︰

看看我們今天終於見到誰了！我們都想念他。

▲ 醫生爸爸與1歲兒子隔著玻璃窗大手摸小手。（相片來源︰Alyssa Burks fb）

她指丈夫正在醫院輪流工作，形容兒子當時見到爸爸就爬行到門口，父子的影像很可愛，但也令她很傷心。

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家園遭龍捲風摧毁

上周六龍捲風在阿肯色州東北部肆虐，他們身處瓊斯伯勒（Jonesboro）的家園亦不幸被龍捲風摧毀。Alyssa寫道：

我們的家不見了，慶幸沒受傷。

他們因家園被摧毀，而在網上發起募捐行動，截至上周日上午，這個年輕家庭的籌款額已超過3萬美元（約23.3萬港元）。當醫生爸爸工作期間，妻子與家人就忙於另覓新居及收集物品，為重建家園努力。

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責任編輯︰駱秀玲