疫情期間如何可以自救？善用時間工作賺錢

▲ 英國求職網站TheLadders指出，如大眾在疫市期間被迫要放無薪假甚至被裁，可在家中善用時間，透過不同方法獲取收入。

新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危。不少人都選擇減少外出，以減低病毒感染的風險。早前，政府推出新一輪防疫措施，令各行各業難免受影響。英國求職網站TheLadders指出，如大眾在疫市期間被迫要放無薪假甚至被裁，可在家中善用時間，透過不同方法獲取收入。

TheLadders指出，其中一個最常見的在家賺錢方法就是填寫在線調查問卷，雖然未能賺取太多的金錢，但勝在時間成本低。全球各地有許多零售品牌或研究團體，甚至是政治組織，他們都希望以問卷調查方式，尋求相關事物的最新趨勢。只要花費5至30分鐘時間回答幾個問題，就可以得到報酬。然而，這些問卷調查的收費不一，有些會支付50-100美元（約港幣388-775元），甚或是更多，不過有些則需要更多的參與，或者為新產品進行測試並提供反饋等。

此外，雖然疫情減低市民外出消費意欲，正當零售及餐飲業步入寒冬，失業率上升之際，有部份行業雖被疫情拖累，仍積極開拓出新商機自救！疫情期間，外賣需求增加，不少外送平台亦趁機擴大市場。Deliveroo上月表示，平台原先預計年底前合作餐廳數目達9000間，但最新預計已超過10,000間。而foodpanda亦於上月透露，年底前餐廳夥伴將增至12,000間。

隨著外送平台的訂單數量上升，他們對外賣速遞員的需求同樣增加。一般外送平台都將訂單總金額分為2部分，分別是「食物費用」及「送餐費」。Deliveroo每張訂單送餐費為25至30元，foodpanda約5至10元。餐廳會分到7成食物費用，而外賣公司就會用餘下3成支付速遞員薪金。「步兵」（即是以步行方式送外賣）每張單收取約35元，「車手」則收50元，多勞多得，薪酬相當可觀。

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除此之外，全港學校過去一個多月停課，從大學至幼稚園都採用不同形式網上教學。在家百無聊賴時，不妨在VIPKid這類在線教平台註冊，登記成為在線導師，以幫助父母和在職教師處理在線的教學工作。

責任編輯：施雯雯