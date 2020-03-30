袁彌昌或出戰港島區直選向葉劉「報仇」　容海恩︰夫婦互相扶持

▲ 葉劉淑儀（中）有份參加袁彌昌（左）及容海恩（右）的婚禮，但未來或成為立法會選舉競爭對手。（葉劉淑儀Facebook）

立法會換屆選舉將於9月舉行，新民黨立法會議員容海恩早前質疑黨內初選，是為不惜退出自由黨都要參選的李梓敬度身訂造，結果憤而退出初選。不過，容海恩的夫丈、新民黨前政策總裁袁彌昌近日被傳有意出陣戰港島區，與新民黨主席葉劉淑儀爭奪同一批中間選民的票源，難道是為容海恩報仇？

政圈傳出，自由黨榮譽主席田北俊牽頭的平台，正羅致袁彌昌劍指港島區，而袁彌昌回應傳媒查詢時亦態度開放，表明正了解平台，並積極考慮是否出選港島。丈夫傳出新動態，但容海恩不願多談相關傳聞，但明言作為夫婦是應該互相扶持。

容海恩有選舉實戰經驗，並且已擔任3年多立法會議員，假如丈夫出選，會否「過招」幫忙？容海恩笑指，丈夫經驗或比她豐富，言談間表明對袁彌昌投下信任一票。

對於袁彌昌或成競爭對手，葉劉淑儀則指有競爭是好事，但質疑有關平台欠樁腳，又認為中間路線難有勝算，社會已經變得對立及撕裂。

容海恩「妙計」退出新民黨初選 李梓敬已夠提名參加跨黨初選

容海恩VS李梓敬 到底邊個實力強？

有政界中人指，除了容海恩質疑新民黨初選內定，其實袁彌昌去年離開新民黨時，亦早已跟葉劉不歡而散，因此，袁彌昌今次無論為自己或為了老婆，都有很強的理由去「報仇」。消息認為，去年區議會選舉大敗後，建制派部署立法會選舉亦傾向保守，一旦袁彌昌空降港島區，就算無法勝出，亦多少可以分薄葉劉的票源，最壞情況可致「攬炒」，即是一齊落選。

新民黨方面，除了前深水埗區議員李梓敬，參加新界東初選的，還有林宇星及陳志豪兩名公民力量成員。