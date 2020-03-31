【留家做運動】教練爸爸教5式親子運動 捐山窿傳球鍛練肌肉手腳協調
全港學童因疫情而停學，就連政府轄下的設施如球場及兒童遊樂設施等都暫時關閉，小朋友長時間留在家中缺少放電時間，不但影響健康，更有小朋友因此而晚晚失眠。Nike Run Club Master Coach蘇凱男教練惟有每天和囝囝在家中做運動，又可增進父子感情，他就為大家示範5個簡單有趣的動作。
小朋友每日蹦蹦跳乃正常事，因此近日即使要長時間留在家中抗疫，家長們也應該容許小朋友有適當的運動，否則會影響身體各方面的發展。
蘇Sir就為大家示範5個簡單有趣的動作，主要是鍛鍊小朋友的肌肉力量、手腳協調能力以及敏捷度。而且每天進行10至15分鐘的帶氧運動，更可訓練孩童的心肺功能及增強抵抗力，在當今的疫情下變得更加重要，當然也能同時鍛練大人的肌肉及心肺。
第一式︰捐山窿 10次
目的︰訓練小朋友的手腳協調，更考大人的核心肌肉的力量。
第二式︰拖手半蹲 8-10次
目的︰可以練大腿的四頭肌。
第三式︰升降機 5-10次
目的︰考一下小朋友手臀的耐力，大人可鍛鍊上臀二頭肌及大腿四頭肌。
第四式︰正面傳球 每人3次 x 3組
目的︰鍛鍊雙手及雙腳肌肉，增加難度的話更可訓練彈跳力。
第五式︰多方位傳球 3-5圈
目的︰考一下大人跟小朋友的默契以及大家的柔軟度。
蘇Sir強調，每個動作要做多少下或多久，其實不太重要，最重要是，父母跟子女享受這段親子時間，增進彼此感情。而Nike亦特別在網頁Nike Sports Camps舉辦GMF網上體適能訓練，專為5至12歲的小童而設，由合資格教練引導小朋友做運動，小朋友亦可安全地隔空認識新朋友，度過停課留家的沉悶日子。
記者：陳日言
撰文 : 陳日言 TOPick 記者