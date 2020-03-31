【留家做運動】教練爸爸教5式親子運動　捐山窿傳球鍛練肌肉手腳協調

▲ 教練爸爸蘇Sir為大家示範5個簡單有趣的動作，主要是鍛鍊小朋友的肌肉力量、手腳協調能力以及敏捷度。

全港學童因疫情而停學，就連政府轄下的設施如球場及兒童遊樂設施等都暫時關閉，小朋友長時間留在家中缺少放電時間，不但影響健康，更有小朋友因此而晚晚失眠。Nike Run Club Master Coach蘇凱男教練惟有每天和囝囝在家中做運動，又可增進父子感情，他就為大家示範5個簡單有趣的動作。

小朋友每日蹦蹦跳乃正常事，因此近日即使要長時間留在家中抗疫，家長們也應該容許小朋友有適當的運動，否則會影響身體各方面的發展。

蘇Sir就為大家示範5個簡單有趣的動作，主要是鍛鍊小朋友的肌肉力量、手腳協調能力以及敏捷度。而且每天進行10至15分鐘的帶氧運動，更可訓練孩童的心肺功能及增強抵抗力，在當今的疫情下變得更加重要，當然也能同時鍛練大人的肌肉及心肺。

第一式︰捐山窿 10次

目的︰訓練小朋友的手腳協調，更考大人的核心肌肉的力量。

▲ 大人先做一個平板支撐的動作，小朋友就在大人背上爬過去，大人做的時候雙手放正膊頭下面，膊頭、臀部及腳踭要成一直線。（陳智良攝）

▲ 小朋友在大人背上下來後，就如捐山窿般在大人身下爬過去。（陳智良攝）

第二式︰拖手半蹲 8-10次

目的︰可以練大腿的四頭肌。

▲ 大人跟小朋友雙腳腳趾互相對著。（陳智良攝）

▲ 雙手捉著小朋友的前臂，小朋友也要捉著大人的手腕。（陳智良攝）

▲ 小朋友向後坐，臀部可以接近地下，大人就做一個半蹲動作，然後再站起來，而大人身體要保持挺直。（陳智良攝）

第三式︰升降機 5-10次

目的︰考一下小朋友手臀的耐力，大人可鍛鍊上臀二頭肌及大腿四頭肌。

▲ 小朋友雙手放在身體旁邊並伸直，緊貼身體，大人雙手托著小朋友，同時將小朋友抱近自己身體，做一個半蹲動作。（陳智良攝）

▲ 大人要托著小朋友站起來，小朋友要支撐著並一直將手伸直。（陳智良攝）

第四式︰正面傳球 每人3次 x 3組

目的︰鍛鍊雙手及雙腳肌肉，增加難度的話更可訓練彈跳力。

▲ 面向小朋友，開始時將波舉至最高，如想增加難度可以跳起。（陳智良攝）

▲ 然後蹲下將波觸碰地面，大人完成3下之後就到小朋友做。（陳智良攝）

第五式︰多方位傳球 3-5圈

目的︰考一下大人跟小朋友的默契以及大家的柔軟度。

▲ 互相面向大家做一圈雙手傳波動作，首先從左邊傳波給小朋友。（陳智良攝）

▲ 再到右邊。（陳智良攝）

▲ 然後到腳下，穿過雙腳中間傳遞。（陳智良攝）

▲ 最後是頭頂，這樣為之一圈。（陳智良攝）

蘇Sir強調，每個動作要做多少下或多久，其實不太重要，最重要是，父母跟子女享受這段親子時間，增進彼此感情。而Nike亦特別在網頁Nike Sports Camps舉辦GMF網上體適能訓練，專為5至12歲的小童而設，由合資格教練引導小朋友做運動，小朋友亦可安全地隔空認識新朋友，度過停課留家的沉悶日子。

記者：陳日言