【賺錢工具】泰國遊客大減大象不用載客受苦　象園停業轉型變保育區

▲ 泰國一個象園因疫情而需要關閉，負責人決定把園區改建成保育區。

在新冠肺炎疫情肆虐下，全球旅遊業大受打撃，不少知名景點都要因應疫情而被迫關閉，當中泰國一個象園亦步上同一命運。不過，該象園負責人認為這是一個契機可讓平時需要讓遊客騎乘的大象好好休息，她並借此機會把象園轉型成教育保育區，讓園內大象不用再成為討好遊客的工具。

據外媒《CNN》報道，位於泰國清邁的「湄莎大象營（Maesa Elephant Camp）」負責人卡蘭皮奇（Anchalee Kalampichit），因受到疫情影響於日前關閉園區。卡蘭皮奇表示，疫情下園內的遊客人數從每天數百人銳減到一日不到20人，但她決定借此機會改造園區，讓園內大象可以自由自在地漫步。

她表示，園區未來經營方針將改為教育遊客大象的生態及知識，並不再強迫象隻從事坐騎、駝獸和表演動物等工作。象園指，已將供觀光客觀賞大象表演的座椅拆掉，甚至丟掉了讓遊客使用的設備，並正式宣布園區從此停止所有大象表演和大象騎乘服務。

「湄莎大象營」成立於1970年代，由卡蘭皮奇已故的父親一手打造；繼承營區的卡蘭皮奇去年拜訪了位於泰國北部的大象自然公園，理解了象隻的困境，下定決心為這些動物做出改變。

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責任編輯:熊詠思