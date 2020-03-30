【新冠肺炎】11日內833名機場回港人士送檢測中心 暫738人測試結果為陰性 社會 22:25 2020/03/30 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 由3月20日至今，有共833名從機場回港人士送往檢測中心，暫時有738人測試結果為陰性。（資料圖片） 醫院管理局指，由3月20日起至今日（30日）晚上9時，合共有667及166名人士分別轉送至亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院的檢測中心進行新冠肺炎病毒測試。截至目前為止，有738名人士的測試結果為陰性，並已返回居所繼續進行家居檢疫隔離。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【新冠肺炎】體院證實空手道教練確診 曾帶隊前往法國集訓 今日 19:13 【新冠肺炎】體院證實空手道教練確診 曾帶隊前往法國集訓 【新冠肺炎】東京政府與奧委會達成協議 東京奧運將延期至明年7月23日舉行 今日 20:41 【新冠肺炎】東京政府與奧委會達成協議 東京奧運將延期至明年7月23日舉行 【口罩供應】台灣放寬口罩出口 准許民眾自4月9日向海外親屬最多寄30個口罩 今日 21:58 【口罩供應】台灣放寬口罩出口 准許民眾自4月9日向海外親屬最多寄30個口罩 新冠肺炎 肺炎 武漢肺炎