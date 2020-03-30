【新冠肺炎】中大考試安排獲豁免禁聚　畢業試將如期4月3日展開

▲ 中文大學醫學院今日（30日）表示，已收到政府的通知，其遞交的考試安排豁免申請已獲批，並將計劃如期舉行考試。

政府昨日（29日）起實施新防疫措施，禁止多於4人在公眾地方聚集，中文大學醫學院今日（30日）表示，已收到政府的通知，其遞交的考試安排豁免申請已獲批，並將計劃如期舉行考試，其中畢業試即將於本周五（4月3日）展開，。

中大醫學院強調，同學的健康一直是醫學院非常重要的考慮，但考慮到疫情將持續一段頗長時間，甚至有機會轉趨嚴重，把考試延期只是把問題延後處理，並非解決良策，經平衡「學生安全」及「確保專業水平及病人安全」的多方考慮下，醫學院已向政府就考試安排遞交豁免申請，並已收到政府的通知，獲得批准豁免，將計劃如期舉行考試，並採取一系列嚴格的感染控制安排，避免交叉感染，以保障學生及教職員的安全。

院方指，參考2003年沙士期間醫學院的做法，在剛完成的3年級及5年級醫科考試已實施一系列防範措施，包括所有有關人士須戴上口罩、保持手部衞生及量度體溫等，為保障學生及病人的安全，在此期間醫學生不會進入醫院病房，也不會接觸病人作學習或考核；院方亦計劃將考生分配在多個不同地點進行考試，並加闊考生之間的坐位距離等。

如期舉行考試的安排引起不少中大醫科學生反對，院方於今日與4年級及6年級學生透過線上會議，就考試安排及各項感染控制措施進行溝通。

食衞局昨回覆TOPick表示，政府已收到並正在處理中大及港大兩間醫學院有關豁免申請。TOPick正向港大醫學院查詢，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅