【新冠肺炎】政府公布防疫新規例巡查及勸喻數字　警方：就禁止4人公眾聚集發24次口頭勸喻

▲ 政府指至今就防疫新規例共作出475次口頭勸喻，呼籲市民自律守法（陳靜儀攝）

為進一步控制新冠肺炎疫情，針對食肆的防疫新規例，及禁止多於4人群組於公眾地方聚集於上周六（28日）生效後，食環署、警方、衞生署控煙酒辦公室、康文署、民政事務總署，及地政總署今（30日）公布巡查及勸喻數字，指至今共作出475次口頭勸喻，呼籲市民自律守法。

政府上周六（28日）起針對食肆實施連串防疫措施，包括顧客人數不可超過正常座位的一半、餐桌之間須有1.5米距離，每枱最多只可坐4人等，為期14天。

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截至今日凌晨零時，食環署共視察了3,200多間餐飲業務處所（當中超過５間為持有卡拉OK場所許可證的處所），作出約共280次提示（屬勸喻性質包括即時更正），主要關乎未有為進入餐飲業務處所的顧客量度體溫、餐桌之間距離尚未符合有關規定。

食環署又巡察了100多次熟食及小食小販攤檔和1,500多次熟食及小食街市攤檔，作出約共110次提示（屬勸喻性質）。

警方則巡查了22間位於酒吧區內的處所，並在聯同食環署巡查了19間處所，當中並無發現任何違反相關指示的情況。另外，警方共處理278宗違反相關指示的相關報告，發出55次口頭勸喻。

衞生署控煙酒辦公室亦巡查了22間持酒牌的酒吧，其間向６間未能完全符合有關規定的處所作出口頭勸喻。

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食環署共視察了約130間其負責的公眾娛樂場所（約110間為公眾娛樂場所，包括戲院和臨時公眾娛樂場所，以及20多間為浴室），全部均符合有關規定。

康文署共視察了全部49間持牌桌球場所、５間持牌公眾保齡球場，以及５間持牌公眾溜冰場，並沒有發現違反有關規定。

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民政事務總署人員亦巡查了295個會址，及100間遊戲機中心，並無發現任何違規情況。

地政總署亦曾派員到一棟工業大廈巡查，行動中並沒有發現有關工廈單位有違反規例的情況。

此外，政府亦禁止多於4人群組於公眾地方聚集，為期14天。截至今日凌晨零時，警方共處理188宗違反相關指示的相關報告，發出24次口頭勸喻。

責任編輯：鄧凱文