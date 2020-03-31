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【新冠肺炎】截至3月30日仍有41名確診患者未入院　一文看清個案詳情及居所（附未送院確診者大廈名單）

社會 11:10 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

衞生防護中心公布，截至昨晚（30日）仍有41宗確診個案仍要等候安排入院。

新冠肺炎疫情持績，衞生防護中心公布，截至昨晚（30日）仍有41宗確診個案仍要等候安排入院。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前病床非常緊張，有醫院隔離病床使用率已飽和，其中瑪嘉烈醫院隔離病房的使用率達8成，因此部分人要等候安排入院。醫管局預計本周啟用7個醫院聯網中的400張二線隔離病床，接收正在康復的患者。

41宗未送院確診個案所住大廈(截至3月30日)：

中西區 

  • 皇后大道西484-496號新安大樓 (第627宗)
  • 敦皓 (第640宗)
  • 堅尼地道8號 (第644宗)

灣仔

  • 軒尼詩道310至312號(第513宗)
  • 銅鑼灣柏寧酒店(第589宗、648宗)
  • 灣仔世紀香港酒店(第601宗)
  • 灣仔肇明大廈(第606宗)
  • 香港萬麗海景酒店 (第647宗)
  • 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 (第657宗)
  • 富雅閣 (第668宗)
  • 百德大廈B座 (第673宗)

東區

  • 和富中心8座 (第655宗)
  • 杏花邨48座 (第656宗)

南區

  • 紅山半島棕櫚徑 (第671宗)
  • 如心南灣海景酒店 (第679宗)

觀塘

  • 觀塘帝盛酒店(第597宗)
  • 雙喜大廈 (第643宗)

九龍城

  • 何文田冠熹苑 (第609宗)

油尖旺 

  • 擎天半島3座 (第602宗)
  • 漾日居7座 (第665、666宗)
  • Page 148 (第650宗)
  • 華麗酒店 (第653宗)
  • 香港百樂酒店 (第660宗)
  • 維景酒店 (第669宗)
  • 香港基督教青年會 (第672宗)

深水埗 

  • 美孚新邨百老匯街114號 (第649宗)

葵青 

  • 青衣長安邨安濤樓(第652、659宗)
  • 青輝新村 (第658宗)

西貢

  • 將軍澳日出康城領都7座(第600宗)

北區 

  • 祥華邨祥智樓 (第674宗)

沙田 

  • 隔田村 (第610宗)
  • 碧濤花園百利閣 (第645宗)
  • 皇御居 (第664宗)
  • 赤坭坪 (第667宗)

元朗 

  • 錦繡花園 (第608宗)

離島 

  • 東涌映灣園15座 (第646宗)
  • 東涌映灣園11座(第651宗)
  • 東涌逸東邨康逸樓 (第662宗)

【新冠肺炎】政府公布防疫新規例巡查及勸喻數字　警方：就禁止4人公眾聚集發24次口頭勸喻

有關3月30日41宗新增確診個案詳情(第643至483宗)，以及未送院確診者大廈名單，請看【下一頁】

【床位不足】21歲男子確診3日才送院　居200呎劏房憂傳染同住母親

責任編輯：蘇文軒

疫情 衞生防護中心 冠狀病毒 英國 新冠肺炎 武漢肺炎

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