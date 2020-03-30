【新冠肺炎】3月30日確診41宗 31人曾外遊英國 一文看清個案詳情及居所(附未送院確診者大廈名單)
社會 23:38 2020/03/30
新冠肺炎疫情持績，衞生防護中心公布截至今日（30日）下午4時，正調查41宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計683宗（包括682宗確診個案和一宗疑似個案）。
今日公布的新增個案涉及21男20女，年齡介乎11至65歲，當中34人曾於潛伏期身處外地，有31人曾到過英國，18人為留學生。確診個案詳情。
另外，截至昨晚仍有41宗確診個案仍要等候安排入院。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前病床非常緊張，有醫院隔離病床使用率已飽和，其中瑪嘉烈醫院隔離病房的使用率達8成，因此部分人要等候安排入院。醫管局預計本周啟用7個醫院聯網中的400張二線隔離病床，接收正在康復的患者。
41宗未送院確診個案所住大廈(截至3月30日)：
中西區
- 皇后大道西484-496號新安大樓 (第627宗)
- 敦皓 (第640宗)
- 堅尼地道8號 (第644宗)
灣仔
- 軒尼詩道310至312號(第513宗)
- 銅鑼灣柏寧酒店(第589宗、648宗)
- 灣仔世紀香港酒店(第601宗)
- 灣仔肇明大廈(第606宗)
- 香港萬麗海景酒店 (第647宗)
- 香港銅鑼灣皇冠假日酒店 (第657宗)
- 富雅閣 (第668宗)
- 百德大廈B座 (第673宗)
東區
- 和富中心8座 (第655宗)
- 杏花邨48座 (第656宗)
南區
- 紅山半島棕櫚徑 (第671宗)
- 如心南灣海景酒店 (第679宗)
觀塘
- 觀塘帝盛酒店(第597宗)
- 雙喜大廈 (第643宗)
九龍城
- 何文田冠熹苑 (第609宗)
油尖旺
- 擎天半島3座 (第602宗)
- 漾日居7座 (第665、666宗)
- Page 148 (第650宗)
- 華麗酒店 (第653宗)
- 香港百樂酒店 (第660宗)
- 維景酒店 (第669宗)
- 香港基督教青年會 (第672宗)
深水埗
- 美孚新邨百老匯街114號 (第649宗)
葵青
- 青衣長安邨安濤樓(第652、659宗)
- 青輝新村 (第658宗)
西貢
- 將軍澳日出康城領都7座(第600宗)
北區
- 祥華邨祥智樓 (第674宗)
沙田
- 隔田村 (第610宗)
- 碧濤花園百利閣 (第645宗)
- 皇御居 (第664宗)
- 赤坭坪 (第667宗)
元朗
- 錦繡花園 (第608宗)
離島
- 東涌映灣園15座 (第646宗)
- 東涌映灣園11座(第651宗)
- 東涌逸東邨康逸樓 (第662宗)
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3月30日41宗新增確診個案詳情(第643至483宗)：
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責任編輯：蘇文軒