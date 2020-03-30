【新冠肺炎】3月30日確診41宗　31人曾外遊英國　一文看清個案詳情及居所(附未送院確診者大廈名單)

▲ 不少人外出都戴上口罩。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持績，衞生防護中心公布截至今日（30日）下午4時，正調查41宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計683宗（包括682宗確診個案和一宗疑似個案）。

今日公布的新增個案涉及21男20女，年齡介乎11至65歲，當中34人曾於潛伏期身處外地，有31人曾到過英國，18人為留學生。確診個案詳情。

另外，截至昨晚仍有41宗確診個案仍要等候安排入院。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前病床非常緊張，有醫院隔離病床使用率已飽和，其中瑪嘉烈醫院隔離病房的使用率達8成，因此部分人要等候安排入院。醫管局預計本周啟用7個醫院聯網中的400張二線隔離病床，接收正在康復的患者。

41宗未送院確診個案所住大廈(截至3月30日)：

中西區

皇后大道西484-496號新安大樓 (第627宗)

敦皓 (第640宗)

堅尼地道8號 (第644宗)

灣仔

軒尼詩道310至312號(第513宗)

銅鑼灣柏寧酒店(第589宗、648宗)

灣仔世紀香港酒店(第601宗)

灣仔肇明大廈(第606宗)

香港萬麗海景酒店 (第647宗)

香港銅鑼灣皇冠假日酒店 (第657宗)

富雅閣 (第668宗)

百德大廈B座 (第673宗)

東區

和富中心8座 (第655宗)

杏花邨48座 (第656宗)

南區

紅山半島棕櫚徑 (第671宗)

如心南灣海景酒店 (第679宗)

觀塘

觀塘帝盛酒店(第597宗)

雙喜大廈 (第643宗)

九龍城

何文田冠熹苑 (第609宗)

油尖旺

擎天半島3座 (第602宗)

漾日居7座 (第665、666宗)

Page 148 (第650宗)

華麗酒店 (第653宗)

香港百樂酒店 (第660宗)

維景酒店 (第669宗)

香港基督教青年會 (第672宗)

深水埗

美孚新邨百老匯街114號 (第649宗)

葵青

青衣長安邨安濤樓(第652、659宗)

青輝新村 (第658宗)

西貢

將軍澳日出康城領都7座(第600宗)

北區

祥華邨祥智樓 (第674宗)

沙田

隔田村 (第610宗)

碧濤花園百利閣 (第645宗)

皇御居 (第664宗)

赤坭坪 (第667宗)

元朗

錦繡花園 (第608宗)

離島

東涌映灣園15座 (第646宗)

東涌映灣園11座(第651宗)

東涌逸東邨康逸樓 (第662宗)

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3月30日41宗新增確診個案詳情(第643至483宗)：

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責任編輯：蘇文軒