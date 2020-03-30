保安局：截至下午6時共收89名滯留秘魯港人求助 社會 23:54 2020/03/30 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 保安局指，截至下午6時，共收到89名滯留秘魯港人求助 據悉港府正研究派包機接回滯留秘魯的港人。保安局就更新收到的求助數字指，截下午6時，入境處共接獲89名滯留秘魯的港人求助，包括30多名旅行團成員。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差 項明生：食得鹹魚抵得渴 14:28 2020/03/30 【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差 項明生：食得鹹魚抵得渴 【新冠肺炎】86港人仍滯留秘魯 消息指港府與航空公司商討派包機到秘魯接載 13:16 2020/03/30 【新冠肺炎】86港人仍滯留秘魯 消息指港府與航空公司商討派包機到秘魯接載 【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差 項明生撰文發聲全文 13:23 2020/03/30 【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差 項明生撰文發聲全文 新冠肺炎 武漢肺炎 旅行團 入境處 保安局 秘魯