保安局：截至下午6時共收89名滯留秘魯港人求助

▲ 保安局指，截至下午6時，共收到89名滯留秘魯港人求助

據悉港府正研究派包機接回滯留秘魯的港人。保安局就更新收到的求助數字指，截下午6時，入境處共接獲89名滯留秘魯的港人求助，包括30多名旅行團成員。

責任編輯：陳梓蔚