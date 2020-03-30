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保安局：截至下午6時共收89名滯留秘魯港人求助

社會 23:54 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

保安局指，截至下午6時，共收到89名滯留秘魯港人求助

據悉港府正研究派包機接回滯留秘魯的港人。保安局就更新收到的求助數字指，截下午6時，入境處共接獲89名滯留秘魯的港人求助，包括30多名旅行團成員。

責任編輯：陳梓蔚

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