【新冠肺炎】公院隔離病房告急　本周將啟用400張二綫隔離病床

▲ 醫管局表示部分隔離病房使用率已達100%，宣布本周起陸續啟用400張第二綫隔離病床，供情況穩定或康復中的病人入住。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴峻，有傳染病專家上周已預告公立醫院醫療系統本周恐癱瘓。醫管局昨指部分醫院的隔離病房使用率已達100%，並宣布今周起陸續啟用400張第二綫隔離病床，供予情況穩定或康復中的病人，以騰出最高規格的第一綫隔離病床供病情嚴重的患者。病床緊張，致昨日更有41名確診者仍要等候安排入院。

本港昨新增41宗確診個案，至今累計已達682宗。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，目前病床非常緊張，有醫院隔離病床使用率已飽和，其中瑪嘉烈醫院隔離病房的使用率達8成，因此部分人要等候安排入院。

二綫隔離病房 接收康復患者

醫管局預計本周啟用7個醫院聯網中的400張二綫隔離病床，接收正在康復的患者，須符合特定條件，又強調二綫隔離病房的醫護都會有全副防護裝備。劉形容此舉是緊急救援，只能盡做，會繼續和政府探討不同方案。

在病床使用方面，公院昨共使用1,012張負壓病床，負壓病房數目534間，其使用量分別是總數的65%及77%，當中820張病床為專門接收成人內科的病人，主要收新冠肺炎的確診者，另有66張病床在深切治療部，126張病床在兒科。

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至於昨日仍有41名確診者在待安排入院，平均等候1日。劉家獻解釋，病人送院須經重大事故協調中心分流，院方亦需時騰空病床安排消毒等，希望400張病床啟用後情況會有改善。

醫管局行政總裁高拔陞昨在電台節目表示，本港疫情在3月中出現急變，確診病例大幅增加，對病床數量造成很大壓力，目前仍有逾500名確診個案或懷疑個案仍留院治療或檢測，確診個案以成年人為主，因此兒科隔離病房並不適用；同時醫院要預留部分隔離病床予情況嚴重的病人，他直言隔離病床目前是爆滿狀態，期望二綫病床能紓緩情況。高拔陞又警告，若本港確診數字如歐洲、美國般「幾何級」上升，局方不排除會讓病情輕微或康復中的病人在社區隔離，騰空最高規格病床予病情嚴重者。

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議員倡會展 改建成臨時醫院

本身是醫生的立法會議員郭家麒則建議，政府參考紐約、倫敦的做法，將灣仔會展改建成臨時醫院，接收低風險病人，包括無長期病患、非65歲以上、非兒童或孕婦，以及經過7至10日觀察，確保毋須使用呼吸機或接受深切治療的人，又認為如400張病床用盡後，將有傳播風險的病人安排到無足夠設施的病房，容易將病毒傳染其他病人，形容屆時會是災難。

病床爆煲，本港會否出現如意大利般呼吸機嚴重短缺的情況？中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌認為，社會不用過於憂慮，因為歐美太遲堵截個案，導致社區廣泛出現嚴重個案，反觀本港逾600宗個案中只有約5%、10多宗個案曾需要呼吸機協助，加上病毒對身體影響不算嚴重，只要市民注重衞生、減少接觸已可有效減低感染風險。

記者：蘇文軒