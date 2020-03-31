【新冠肺炎】逾70人違犯檢疫令被往檢疫中心　政府將發傳票檢控

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新冠肺炎疫情蔓延未止，本港確診個案累計682宗。行政長官林鄭月娥今早（31日）行會前表示，近日新增的個案主要是香港居民在海外返港的輸入個案，為香港整個抗疫帶來沉重壓力，包括醫護人員、衞生署人員、民政事務總署等，又稱他們為「抗疫英雄」，但為他們百上加斤的是執法工作，「事實上如果冇人犯法就唔需要執法」。

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港府中前對所有抵港人士的強制檢疫令，林鄭月娥指出，港府至今已發出檢疫令逾50,000張，當中有逾70人違犯家居檢疫令而被往檢疫中，稍後將發傳票檢控。

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另外，港府上周六(28日)傍晚起要求餐飲業限制入座人數及餐桌距離。林鄭指，當局至今逾5000次的巡查，並作出超過400次口頭勸籲，情況令人滿意，希望各個業務的負責人在未來十天繼續守法各個部門會繼續巡查。

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此外，上周日起禁止公眾地方超過4人聚集，林鄭稱，警方已加派人員在各區巡查，並以口頭形式勸喻或警告，但稍候不排除會無需警告就向違規人士發出$2000的定額罰款。

她又希望所有市民要忍耐、克制，安然渡過這段抗疫日子，「如果市民自律、守法，我們就不需大量執法人員，亦不需在執法過程中發生衝突」。

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責任編輯：郭詩詩