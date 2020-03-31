【二度確診】夫婦帶歲半女兒參加婚禮後確診　復康出院10日再感染不排除體內病毒復發

▲ 歲半女嬰與父母康復後10日二度感染。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，各地亦有感染者復康後再度確診，其中南韓有一家三口，上月因在大邱參加婚禮後感染病毒，未料康復出院10日後，17個月大的女兒再度確診，父母亦二度感染。

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與大邱「毒后」同場婚禮

南韓衛生部門日前表示，二度感染的一家三口居於京畿道金浦市，他們在2月15至18日前往大邱的Queen Vell酒店參加親戚的婚禮，而被稱為大邱「毒后」的61歲新天地教會女信徒，當時亦在場。

而自大邱返回金浦後，34歲的父親及33歲母親均於2月21日確診，17個月大的女嬰首次檢測呈陰性，但於2月23日確診，需要入院接受治療，父女的症狀較輕微，在3月17日出院，而母親亦在不久後出院。

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出院10日再確診

不過，女嬰在3月24日再度出現疑似症狀，因此前往指定醫院接受檢測，並在出院後10日再度確診，送往醫院治療，而女嬰的父母近日亦二度確診，正接受治療。衛生部官員指出，當局正調查他們二度感染的原因，

有可能他們體內的病毒捱過治療，但在他們免疫力低下時復發，另一個可能是他們感染了新的病原體。

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責任編輯：王明芳