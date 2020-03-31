【新冠肺炎】揪出新型冠肺炎「隱形個案」　中大醫學院為機場抵港人士提供免費糞便檢測　

▲ 中大為機場抵港人士提供糞便檢測新冠病毒服務。(相片來源：CUHK Medicine fb)

香港中文大學醫學院由3月29日起為經機場入境、沒有任何感染「2019新型冠狀病毒」病徵的抵港人士，提供免費糞便化驗服務，以協助找出有機會已感染新型冠狀病毒的「隱形個案」，防範病毒於本港社區擴散。由於嬰孩及兒童較難採集深喉唾液樣本，容易令有關之測試結果呈假陰性；相比之下，兒童的糞便樣本容易採集，令檢測效果較準確，因此糞便檢測首階段將以兒童及嬰孩為目標。

中大醫學院聯同衞生署合作推行是次免費糞便檢測服務。由3月29日起，衞生署會在機場向抵港人士派發糞便檢測工具，內有清晰的使用及收集指引。首階段的糞便檢測將以兒童及嬰孩為目標。中大醫學院轄下的化驗室會負責進行有關之病毒檢測及化驗程序，並可於收集糞便樣本翌日向衞生署提交結果。如病毒檢測為陽性，衞生署將聯絡有關人士作進一步跟進。

糞便樣本帶有病毒 糞便檢測可作為病毒篩查工具

中大醫學院早前公布的研究結果顯示，所有新型冠狀病毒患者不論其病情輕重，糞便樣本均帶有該病毒。超過20%患者即使呼吸道樣本不再發現病毒，其糞便樣本仍有病毒存在。可見糞便檢測可成為另一種新型冠狀病毒篩查工具。

糞便檢測首階段以兒童及嬰孩為目標

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘教授指出，兒童採集深喉唾液樣本較為困難，假如採集樣本的方法不正確，深喉唾液測試呈假陰性的機會超過40%，有機會令已感染新型冠狀病毒的兒童及嬰孩成為社區內的「隱形個案」。相較之下，兒童及嬰孩的糞便樣本採集相對較為容易，檢測效果亦會較為準確。因此糞便檢測是為兒童及嬰孩檢測新型冠狀病毒較理想的工具。

加強本港測試新型冠狀病毒能力

中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮教授表示，過去數天本地確診個案急劇上升，當中大部分為外遊人士，情況令人憂慮。中大為機場抵港人士提供免費糞便檢測，希望透過多一個工具，協助找出已帶有新型冠狀病毒的「隱形個案」，盡早作出堵截，防止在本地社區擴散。團隊同時希望透過中大醫學院的化驗室進行此項化驗程序，進一步加強本港測試新型冠狀病毒能力。

責任編輯：林卓昕