【生仔要考牌】嬰兒肚餓扭計用孭袋邊頂奶樽餵 媽媽懶理濁親風險巴士上專心打機

▲ 媽媽懶理濁親風險巴士上專心打機。

照顧嬰兒要打醒十二分精神！不過有網民日前在巴士上，見到一名嬰兒因肚餓扭計，其母竟用用孭袋邊頂奶樽餵食，懶理濁親風險，繼續專心打機。引起大批網民直斥，「生仔要考牌。」

一名網民昨（31日）在facebook 群組「North District 北區」發帖，稱日前在粉嶺搭巴士時見到一個嬰兒因肚餓扭計，惟該名媽媽只繼續打機，懶理嬰兒扭計，直至嬰兒大聲哭，她才先塞個奶樽，放進嬰兒口中，之後再用孭袋個邊頂住個奶樽，繼續兩雙手。

媽媽專心打機

該名網民稱，嬰兒一吃到奶樽，立即停止哭聲，可想而知嬰兒是非常肚餓，該名網民直斥：

個b隻手仔好細咋！叫佢自己頂住個奶樽你忍唔忍心呀？b食奶要睇住，萬一族（濁） 親都即刻知！我幾肯定佢好專心打機，打到我影相影到咁近都冇發覺。

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帖文又稱，該名媽媽在嬰兒喝奶喝到樽底，才扶住奶樽幾十秒。又稱該名媽媽媽旁邊，還有個2、3歲小朋友，當時自己忍住沒出聲，現在很後悔。

帖文還稱，該名媽媽上車時，有婆婆陪住，落車就有男士接，不算孤立無援，希望認識依位媽媽嘅人同佢講聲，

佢生得bb出黎，唔係就咁係個電話screen度用佢地做wallpaper就係盡左責任！

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嬰兒巴士上沒戴口罩 網民憂感染

帖文引起網民熱議，大批網民直斥該名媽媽離譜，「不懂得照顧孩子就別生孩子」；亦有網民留意到，在新冠肺炎持續肆虐下，嬰兒沒戴口罩，擔憂孩子被感染，發帖網民事後補充，該名媽媽帶上的2、3歲小朋友有戴口罩及有膠面罩的帽子，或許很難買到嬰兒的口罩才沒戴。

責任編輯：王明芳