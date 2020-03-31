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【幸福人妻】鍾欣潼家居隔離拍片令豪宅曝光　阿嬌一屋名牌CHANEL手袋放滿一櫃

娛樂 10:35 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

家居隔離舉啞鈴令豪宅曝光，鍾欣潼整面高牆櫃放手袋。

阿嬌鍾欣潼日前從馬來西亞返香港，現於家中進行維期14天的家居隔離。為消磨時間，阿嬌把舉啞鈴的影片放到網上與網民分享，這卻無意中把鍾欣潼豪宅內一整面用來放置名牌手袋的牆櫃曝光。

事緣阿嬌於一星期前與蔡卓妍、關智斌、陳家樂等早前往馬來西亞拍網劇《女法醫JD》，原定4月中才拍畢，但面對新冠肺炎疫情問題，劇組需要暫時停工，於是眾人選擇提早回港避「炎」。

返港後需要留在家中進行維期14日家居隔離，不少人都會選擇在家中做運動，消磨時間又可以Keep Fit，阿嬌亦不例外，日前把一段在家中舉啞鈴的影片上載到抖音上。

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阿嬌身後的一整面櫃子成為網民討論的重點。（instagram圖片）

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阿嬌名牌手袋櫃曝光

阿嬌以標題「家具（居）自我檢疫，都可以好fun」為題分享影片。

不過，網民的重點並不在阿嬌保養得宜的素顏上，而是她做運動時意外曝光、在她身後有一整面牆高的名牌手袋櫃。

阿嬌家中有許多名牌手袋的收藏。（instagram圖片）

每次拍照展示的都是不同的手袋。（instagram圖片）

從片中所見，罝身櫃有5層的空間，並備置爬梯好讓她能夠拿到置於櫃頂的珍藏。

見最顯眼位置放有多個阿嬌經常使用、相信是她心頭好的CHANEL經典菱格紋系列。

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她強調許多手袋都是自掏腰包購買的。（instagram圖片）

除了手袋，阿嬌還喜歡收藏Lego。（instagram圖片）

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阿嬌一向都喜愛買名牌手袋，之前接受由大S主持的內地節目《Beauty小姐》時已提及自己愛買手袋的事。

此外，她還自爆被老公賴弘國抱怨，指購物都不看價錢。

但阿嬌表示是花自己的錢去獎償自己努力賺錢，不過聽到老公的說話後，為了顧及對方感受已經開始收斂。

撰文 : TOPick柴犬出動

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