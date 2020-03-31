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【港產口罩供應】PFE+BFE口罩達95%以上 香港品牌EG於4月2日開售現貨口罩【附購買連結】

健康 10:57 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

香港品牌EG周四開賣1700盒現貨口罩。

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張，不少市民仍要購買口罩去應對疫情。香港品牌EG宣布將於4月2日（周四）開賣現貨，當日會推出1700盒，以抗疫價100元售賣每盒50個，每人限購一盒。

據 EG在其facebook專頁發帖稱，EG口罩由2003年沙士推出至今已有17年，將於4月2日早上11時發售1700 盒現貨口罩，以 每盒$100 發售，每盒有50 個。每人限購一盒。售完即止。EG 口罩曾被消委會推薦，獲4星級數。

【口罩供應】台灣放寬口罩出口　准許民眾自4月9日向海外親屬最多寄30個口罩

口罩規格

每盒50個 (非獨立裝)

  • 白色口罩
  • 三層式掛耳
  • 中國ISO醫療級工廠生產
  • BFE>95%
  • PFE>97%

【香港品牌口罩供應】HKTVmall+愛的家+Oxyair Mask　9間香港品牌口罩商售價規格開售日

發售詳情

開售日期: 2020年4月2日11:00 a.m

購買方法：
第一步:【Like & Share / 讚好&分享】
- 讚好及公開分享貼文
- 讚好 EG 驅蚊帶 . EG Anti Mosquito Bracelet
第二步:  進入購買連結: www.egihk.net  購買(每人限購一盒)

【口罩大貨到】PFE+BFE達95%以上　1萬盒成人及中童Ex-ProShield口罩現貨發售【附藥房地址】

換購方法: 須於購買兩星期內 (4月5日至4月18日，公眾假期休息)，帶同身份證正本自行到旺角換領中心換購，換領中心須另收$5手續費，取貨時付款。

責任編輯： 羅嘉欣

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