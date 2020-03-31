  • 21°C
香港時間 : 2020331日 (週二) 12:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【多功能老婆】楊千嬅居家隔離每日下廚　為家人變煮婦家中超大廚房曝光　　　

娛樂 11:25 2020/03/31

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

千嬅近日在家隔離。

天后楊千嬅月初一家三口，夥同陳小春夫婦到澳洲渡假，千嬅一家上周終於回到香港，亦因新冠肺炎疫情嚴峻，千嬅已遵從外遊回港指示，留在家中自我隔離14天，連日內並在微博展示下廚照，多功能老婆親整大餐和甜品，千嬅廚藝令兒子Torres刮目相看。

千嬅跟丈夫丁子高和兒子正在居家隔離14日中，她亦化身人妻盡任，每日為家人煮飯，同時在微博分享居家日常。

天后千嬅素顏下廚。（取自微博）

鍾欣潼家居隔離拍片令豪宅曝光，詳情請看：https://bit.ly/3bCdJGr

千嬅指丁子高問她可否弄晚餐，因此千嬅大顯身手，為家人炮製煙肉奶油意大利麵，丈夫和兒子吃過後讚不絕口，囝囝Torres更驚訝，原來媽媽不止是樂壇天后，還是一個出色大廚。

千嬅家中弄芝麻糊。（取自微博）

千嬅有感而發分享︰「原來我在他心中，一直都是不懂做飯的人。有點失落，但這是一個非常好的推動力，我會一直煮下去……煮、煮、煮。」

千嬅家中有個超大廚房。（取自IG）

她並並打上hashtag︰「#Day3##居家檢疫的日子##我是煮婦#決心成立#丁太廚房#」

親手炮製的蘋果批。（取自微博）

連日千嬅繼續下廚，先弄芝麻糊，又嘗試焗蘋果批，結果千嬅亦不負家人寄望，成功炮製中西兩款可口甜品。

千嬅化身多功能老婆。（取自微博）

楊千嬅澳洲回港家居隔離　天后趁空閒練歌喉，詳情請看：https://bit.ly/2WUYPaf

丁子高亦為太太拍片紀錄下廚過程，因此令家中超大廚房曝光，可見她們家中有空間闊落的廚房，千嬅一邊在工作枱準備下廚，即使兩個工人姐姐幫手，依然不見擠迫。

千嬅家中又有個特大焗爐，可讓她大顯多功能身手。

千嬅常在家中煮飯，曾跟兒子一同弄曲奇。（取自微博）

而在家中隔離的千嬅，早前在微博分享一張在郊外的自拍照，並配文：  回家了，我們在家中自我隔離，做好自己的責任，也趁着這十多天，好好消化自己的生活，自己的工作，做好防疫，思考將來，陪伴孩子家中學習，自己也可練習嗓子，鍛鍊身體，做好裝備，希望早日疫症遠離，音樂路上再遇。​​​​」

月初千嬅一家跟陳小春、應采兒同遊澳洲。（取自微博）

不少粉絲著千嬅好好保重，更向千嬅提供不少留在家中養生、可發時間的建議，疫情期間，大家守望相助。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB大晒】宋熙年宣布有喜再為人母　愛妻號陳智燊：多謝我可愛的妻子
23:09 2020/03/30
【BB大晒】宋熙年宣布有喜再為人母　愛妻號陳智燊：多謝我可愛的妻子
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】
13:17 2020/03/30
【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】
【BB來了】楊怡首度公開懷孕照　準媽媽：一個身體兩顆心跳
13:49 2020/03/30
【BB來了】楊怡首度公開懷孕照　準媽媽：一個身體兩顆心跳
娛樂人物職業 演員 楊千嬅 丁子高 疫情 多功能老婆 澳洲

最高瀏覽

【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手
12:58 2020/03/30
【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
19:10 2020/03/30
【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺
【新冠肺炎】疫情衝擊一家5口「半失業」狀態　港媽：點捱多三個月？
18:10 2020/03/30
【新冠肺炎】疫情衝擊一家5口「半失業」狀態　港媽：點捱多三個月？