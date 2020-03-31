【多功能老婆】楊千嬅居家隔離每日下廚　為家人變煮婦家中超大廚房曝光　　　

▲ 千嬅近日在家隔離。

天后楊千嬅月初一家三口，夥同陳小春夫婦到澳洲渡假，千嬅一家上周終於回到香港，亦因新冠肺炎疫情嚴峻，千嬅已遵從外遊回港指示，留在家中自我隔離14天，連日內並在微博展示下廚照，多功能老婆親整大餐和甜品，千嬅廚藝令兒子Torres刮目相看。

千嬅跟丈夫丁子高和兒子正在居家隔離14日中，她亦化身人妻盡任，每日為家人煮飯，同時在微博分享居家日常。

▲ 天后千嬅素顏下廚。（取自微博）

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千嬅指丁子高問她可否弄晚餐，因此千嬅大顯身手，為家人炮製煙肉奶油意大利麵，丈夫和兒子吃過後讚不絕口，囝囝Torres更驚訝，原來媽媽不止是樂壇天后，還是一個出色大廚。

▲ 千嬅家中弄芝麻糊。（取自微博）

千嬅有感而發分享︰「原來我在他心中，一直都是不懂做飯的人。有點失落，但這是一個非常好的推動力，我會一直煮下去……煮、煮、煮。」

▲ 千嬅家中有個超大廚房。（取自IG）

她並並打上hashtag︰「#Day3##居家檢疫的日子##我是煮婦#決心成立#丁太廚房#」

▲ 親手炮製的蘋果批。（取自微博）

連日千嬅繼續下廚，先弄芝麻糊，又嘗試焗蘋果批，結果千嬅亦不負家人寄望，成功炮製中西兩款可口甜品。

▲ 千嬅化身多功能老婆。（取自微博）

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丁子高亦為太太拍片紀錄下廚過程，因此令家中超大廚房曝光，可見她們家中有空間闊落的廚房，千嬅一邊在工作枱準備下廚，即使兩個工人姐姐幫手，依然不見擠迫。

千嬅家中又有個特大焗爐，可讓她大顯多功能身手。

▲ 千嬅常在家中煮飯，曾跟兒子一同弄曲奇。（取自微博）

而在家中隔離的千嬅，早前在微博分享一張在郊外的自拍照，並配文： 回家了，我們在家中自我隔離，做好自己的責任，也趁着這十多天，好好消化自己的生活，自己的工作，做好防疫，思考將來，陪伴孩子家中學習，自己也可練習嗓子，鍛鍊身體，做好裝備，希望早日疫症遠離，音樂路上再遇。​​​​」

▲ 月初千嬅一家跟陳小春、應采兒同遊澳洲。（取自微博）

不少粉絲著千嬅好好保重，更向千嬅提供不少留在家中養生、可發時間的建議，疫情期間，大家守望相助。