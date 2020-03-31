【新冠肺炎】馬仲儀料二線隔離病床爆滿　倡穩定患者轉送隔離中心

▲ 公共醫療醫生協會會長馬仲儀預料400張的二線病床很快都會用完。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，本港確診個案至今已累計682宗，造成重大的醫療壓力。 公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，醫管局加設的400張的二線病床，相信很快都會用完，認同可考慮讓病情穩定的患者回家，或到遠離民居的隔離措施。

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馬仲儀今早（31日）出席電台節目時，指 每日有很多人確診病者都在等待轉到隔離病房，由於部分病人的病毒仍留在體內，因而一直無法出院。

至於 醫管局早前指，將於本周內會啟用400張第二線隔離病床，馬仲儀透露，部分醫院已在上星期使用二線病床，形容是「無得選擇的安排」。她表示，二線病床在負壓裝置上，會比一線病床稍遜，沒有一線的穩定，只有一道門，對醫護人員的保護會較差，因此必須做好防護。

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好又指，病人是相對穩定，壓力在於同事需在長時間穿上保護衣及N95，會精簡人手，以免浪費保護衣；但由於 隔離病床增加，由內科調到「Dirty Team」的醫護人員亦增加，即使普通的病人入院數目已減少，但亦十分影響內科的普通服務運作，有醫院會考慮尋求其他專科人員協助內科服務，但由於涉及不同專科，會有一定困難，但亦不得不調配更多人手。她指出現時大部分內科服務已取消，包括內窺鏡、心導管檢查等，內科服務主要以急症服務及覆診服務為主。

前線醫護人員的裝備數量是不少市民擔心的問題， 馬仲儀表示，相關的防疫裝置仍是足夠，惟由於不知道「這場仗要打幾耐」，因為全世界一直在消秏物資，部分國家亦有限出口的問題，雖然物資現時仍勉強夠，但如果疫情持續到年尾則不能估計。

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馬仲儀相信以本港近日增加的確診個案，400張的二線病床很快都會用完，認同可考慮是否可讓病情穩定的患者回家，或到遠離民居的隔離措施，但當局要與社區人士做好溝通及解釋。

責任編輯：郭詩詩