【新冠肺炎】天氣潮濕飛沫不易揮發　何栢良：若患者在不通風環境下咳嗽在場人都中招

▲ 何栢良再次提醒市民應「食不言，寢不語」。

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情未退，政府早前針對食肆訂立臨時措施應對目前的公共衞生緊急事態，港大傳染病中心總監何栢良表示現時本港天氣潮濕令飛沫不易揮發，舉例若在食肆中，有人感染後咳嗽，在場的全部人都會中招，認為食肆的防疫措施必須要做足。

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何栢良表示對於食肆的經營困難感到心痛，明白部分措施在食肆方面很難執行，他指出雖然本港99%的人都已戴上口罩，但需要進食時就會除下口罩開始大聲講大聲笑，口和鼻的飛沫則會隨之而來，過往會以6個階磚作標準以保持距離，但香港現時很潮濕，會影響以上的標準。

他提到早幾天美國麻省理工大學針對6個階磚的方案提出了些有用的資料，指飛沫噴出來的體積有大有細，如果環境是比較乾燥比較少的飛沫，可能1秒內就可以揮發，但以今天為例，本港的濕度是90%，而4月都會持續這個濕度，在這個濕度高的環境下咳嗽，噴出來的飛沫速度更加快，1秒達30米，換算開車的速度已是超級跑車的速度，可換算成為每小時100公里的速度地向你的口鼻前方全方位噴射。

飛沫就會像龍珠的龜波氣功，射出來有功力的那舊雲般，（引用美國麻省理工大學的資料）射程甚至可以達到8米。在室內不通風的環境中，如果有人感染後咳嗽，就全部人都會中招。

何栢良又指心痛食肆的經營困難，但若不想香港變成像意大利般疫區，食肆最好還是要外賣方式經營，又或者在堂食時都避免說話，一家人亦要分開兩枱坐，「食不言，寢不語」。

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針對現時有方案指患者可以在家居隔離，何栢良則表示反對這個方案，認為需要找一個地理位置合適的地方作改裝，集中隔離患者，另需要配合加強版的感染控制措施，隔離的病人亦需要強制戴口罩，以做好源頭控，令醫護人員在向患者取樣時也不會受感染。

另一方面，何栢良提到政府近日因公共衞生的緊急狀態而落實的新措施下，對於違反隔離令及虛報地址是零容忍，但多人聚集的時候卻是「隻眼開隻眼閉」，這樣的執法很失敗。他認為對於聚集，一定要零容忍，加上現時有罰款條例，可以像違例泊車般即時執法。不然的話新措施就是形同虛設，

這樣是告訴大家政府是廢的，法例都是不會執行，市民會亦覺得很莫名其妙，繼續拖拖拉拉走回頭路，只會令市民對觀政府的管治威信會越來越差。

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責任編輯：郭家穎