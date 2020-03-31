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【開心速遞】朱展冒認「正義俠」失敗　「朱凌凌」吳偉豪受騙落淚展演技【有片】

娛樂 11:22 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

吳偉豪因不忍被騙而去質問陳嘉輝，更落下男兒淚。（電視截圖）

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（30日）劇情講朱家父子的單元故事。Venus（鄺潔楹飾）的婆婆妙婆（馮素波飾）被有錢仔撞倒入院，而朱展（陳嘉輝飾）卻幫他打甩官司，朱凌凌（吳偉豪飾）不滿爸爸的做法，父子關係再陷僵局。

朱展為修補與朱凌凌的關係，憶起小時候，他化身作「正義俠」把壞人打倒。此時，該有錢仔遭「正義俠」潑糞便，眾人都以為是朱展把他打倒。

朱展扮「正義俠」。（電視截圖）

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為了不讓朱凌凌對自己失望，朱展因而將錯就錯認作「正義俠」，豈料朱凌凌與金城安（周嘉洛飾）最後發現「正義俠」只是一場騙局，故朱凌凌質問朱展。

在後巷內，朱凌凌不忍爸爸欺騙自己，故落下男兒淚。他指：「點解我會信你？正義唔喺扮就有！你次次都喺度呃呃氹氹，你幾時變到咁虛偽？我冇你呢啲咁嘅老竇！」

而朱展就對此解釋因為很久沒有與朱凌凌同枱吃飯，才會出此下策，不是故意欺騙對方。

吳偉豪的演技被讚有進步。（電視截圖）

吳偉豪的一場喊戲演繹到位，表現出對爸爸欺騙自己的失落，亦有網民稱讚他的演技大有進步。

而陳嘉輝亦因緊張兒子的感受而一同落下男兒淚，父子間的感情難以言喻，感動不少網民。

【開心速遞】女兒停課在家常起衝突　湯盈盈一招令愛女關係重變和諧

撰文 : TOPick 柴犬出動

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