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【自私乘客】上環等巴士拒戴口罩　自私大叔：我有口罩但就係唔戴

健康 11:37 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

自私大叔上環等巴士拒戴口罩。

新冠肺炎全球大流行，市民外出都會自覺戴上口罩，但近日有網民就分享，在上環等巴士時，遇到一個沒有戴口罩的中年大叔，懶理旁人勸喻，堅持不戴口罩，最終更登上巴士離開。網民怒斥他的行為自私，希望他不要連累其他人。

【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手

有網民在昨天在Facebook群組「天水圍友」發帖，表示自己在上環輪候巴士969期間，目睹一名沒有戴口罩的大叔在隊伍中，有人勸他要戴上口罩，但他沒有理會，更出言反擊：

我有口罩呀，但就係唔戴

這名大叔隨後繼續重覆上述說話，講了數分鐘，之後發帖者目睹他登上另一架巴士。司機看了他兩眼，沒有作聲，他就上車離開。至於大叔上車後，有沒有人出言相勸，發帖者就表示不得而知。

網民：不要連累他人

網民怒斥大叔行為自私：「點解呢D（啲）人咁自私」、「最好唔比（畀）佢上車」有網民甚至表示，大叔妄顧自身安全不要緊，但不要連累其他人。另外，也有網民建議，車長應拒絕他上車，以免造成同車乘客不安。有人就指，即使沒有口罩，也應該用手巾掩蓋口鼻，不要累及他人。

【英國疫情】全國確診數字直逼二萬人　改建英國機場作臨時停屍間

責任編輯：王俊賢

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