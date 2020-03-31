【抗疫前線】《鏗鏘集》直擊東區醫院抗疫日與夜　前線醫生每天僅回家2小時：最享受這段時間【有片】

▲ 《鏗鏘集》直擊東區醫院抗疫日與夜，有前線醫生要留宿醫院，每天僅回家2小時。

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港確診個案近日隨著海外輸入個案急增，再次增加醫護人員負擔。《鏗鏘集》自2月起去到東區醫院，了解前線醫護的抗疫日與夜。當中曾經歷沙士的龍國璋醫生，為應對肺炎疫情選擇在醫院留宿，犧牲與家人相處的時間，站在抗疫最前線。

為緊急應對疫情選擇留宿醫院

東區醫院自2月初已接收大量群組確診個案，包括「打邊爐」家族及北角佛堂確診者等。近日海外輸入個案急增，引發新一波本地社區傳播，緊密接觸及懷疑個案同時間湧入，醫護工作量急增，病房爆滿，床位亦不足夠。

東區醫院傳染病科副顧問醫生龍國璋已率領醫護團隊2個多月。為了可以緊急應對疫情，他選擇在醫院留宿，每日早上6點多就會起床工作。他最忙碌的時間是早上，要先了解所有個案的最新情況。之後又要計算病床數目，思考將哪些病人安置一起，若安排錯誤，醫護人員會有麻煩，病人亦很危險。

▲ 龍國璋每天早上6時多就會起床工作。（圖片來源：影片截圖）

有不少確診病人為長者，部分受到其他感染，不能活動，身體狀況惡化，有痛風症、長褥瘡等。

有時逼不得已，我們要入負壓病房逐一診治這些個案。較後生的個案就不入（負壓病房），以免浪費保護衣物。

龍醫生：起初覺得是沙士重臨

龍國璋於17年前是初級醫生，曾經歷沙士一役，當時仍在受訓。起初對於新冠肺炎資料不清晰，醫護人員未知病毒是否與沙士相似，又不知道其破壞性及傳染性，令他感到壓力很大，有一陣子早上五、六時就會驚醒，甚至發惡夢夢見同事受感染。

起初我覺得是沙士重臨。我當年亦曾經歷，是一個惡夢。

▲ 每天需要監察病人情況之餘，亦要分配病房。（圖片來源：影片截圖）

現時崗位不同了，他的心態亦有很大變化，直言現在要帶領整個團隊，擔心的不再是自己一人。

每天僅回家2小時 與家人分枱吃飯

盡責的龍國璋每天只會離開醫院約1至2個小時，回家吃飯，見見妻子及孩子後，又再回到醫院工作。他感受到太太有壓力，但太太只是默默照顧好家庭。同為東區醫院醫生的太太Florence也表示明白：

至少他能回來，可能一個多小時，小朋友可以見到他，就不會太掛住爸爸。

▲ 每天只能享受天倫之樂短短2小時。（圖片來源：影片截圖）

他回家後要先洗澡兩次，亦會在家戴上口罩，起初更不敢與孩子有太多身體接觸，到後來了解傳播途徑後，才敢抱抱他們。為免感染孩子，他與家人要分開吃飯，但他仍表示：

最享受這段時間，這些是最開心的家庭生活。

完整影片：

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責任編輯：徐穎彤