【志村健逝世】離世前心願當東奧火炬手　志村健3億身家或傳給私生子

▲ 志村健昨天因新冠肺炎病逝，原來他的夢想是成為東奧火炬手。

日本老牌諧星志村健日前因新冠肺炎而病逝，終年70歲。志村健出身於日本京都，是著名的喜劇演員，許多後輩藝人稱他為「日本的喜劇王」。志村健離世後，演藝界友人們也都紛紛向這位喜劇泰斗致上最深層的敬意，包括木村拓哉、女諧星近藤春菜等。但其實志村健亦有不少軼事讓觀眾難以忘懷。

▲ 志村健有「日本喜劇之王」的美譽。(相片來源︰志村健Facebook)

戒煙酒欲成東奧火炬手

據悉志村健生前為了原定在2020年舉辦的東京奧運，戒煙戒酒想成為火炬手。

但志村健煙癮極大，最高一天可以抽60根煙，亦可從傍晚喝酒至翌天早上，2016年亦試過因肺炎高燒住院，被醫生警告不可再抽煙。沒想到因為新冠肺炎的蔓延，不只東奧延期，他亦也因此病喪命，教人遺憾。

▲ 志村健頗好杯中物，因想成為東奧的火炬手而戒酒。（網上圖片）

關懷後輩被騙錢不介意

另外，前陣子一則有關志村健的報導，大家才知志村健是一名關懷後輩的「暖叔叔」。2016年10月8日於關西電視台播出的節目《感動會議（胸いっぱいサミット）》中提到了志村健這個善舉。

▲ 志村健極有異性緣，也傳曾與前女友誕下一子。(相片來源︰志村健Facebook)

話說有位年輕的後輩藝人直接找上了志村健，表示自己女兒生病了，卻沒付不起手術費，希望志村能夠借他300萬日圓。對於如此要求，志村不但答應，還借出1000萬日圓給這位年輕藝人，遠遠超過了治療費用所需的300萬日元。希望能用這筆錢為女兒治病，並告訴這位年輕藝人「等你哪天紅了起來再還我就好」。

聽聞此事的藝人松村邦洋後來前去詢問該名年輕藝人，方知「女兒生病都是假的」。得知此事的松村立刻告訴志村他被騙，以為志村會生氣，但給他的反應是「什麼啊，原來他女兒沒事啊？太好了，鬆了一口氣…。」

志村健身家估計50億日圓

其實，有後輩問志村健借錢，因有傳他的身家估計50億日圓（約3億港元），曾有傳他是怕被另一半分財產，故一直單身。現在有關志村健遺產分配，目前尚未有結果，有分析指，若志村健病逝而沒有子嗣，財產繼承人將會是兩位哥哥。

不過，志村健在2002年的《怪叔叔完全版》一書中，曾透露1968年時曾有一名女友，為他懷了孩子，2人最終沒有結婚，因此有傳若此私生子出現，志村健的鉅額遺產繼承人將不再是他兩位兄弟。

▲ 《志村動物園》令志村健一炮而紅，也令他名利雙收，有傳他的身家達3億港元。(相片來源︰志村健Facebook)

志村健生前曾在2002年推出著作《怪叔叔完全版》，書中提及在未走紅前曾與女友同居，而且當時女友懷孕，但是受到周遭反對，最終沒有結婚，如今前女友和孩子突然出場，會令財產繼承出現變數。

撰文︰司徒家傑