【逝世17周年】張國榮低調行善不張揚　哥哥暖心完成骨癌粉絲最後心願

▲ 張國榮為人十分低調。

2020年4月1日是一代天王巨星哥哥張國榮逝世17周年的日子，即使哥哥張國榮離開了我們，但他昔日的暖心行為至今仍令人覺得溫暖。在2009年，聯合醫院《一起走過35年》紀念書刊的一文，便道出哥哥張國榮低調探訪19歲末期骨癌男歌迷的故事。

哥哥暖心故事被翻出

《一起走過35年》結集了聯合醫院各人的故事，其中護士長黃潔如的一個故事，令哥迷為之一振，她先解釋故事主角的背景：「1988年，聯合臨終服務收了一個19歲男仔聲仔，他患有末期骨癌，癌細胞已擴散至全身，近乎癱瘓，左手要切除，一隻眼亦因此失明，估計只得幾個禮拜（壽命）。」

▲ 張國榮已離開大家17年。（網上圖片）

這位年輕的骨癌病人，不斷和護士訴說對張國榮的喜愛，適逢港台的節目《夢想成真》為幫人圓夢為宗旨，於是護士們便嘗試找主持車淑梅幫忙，成功聯絡上哥哥。

哥哥很快答應探忘的要求，而他只開出一個條件：「一定要低調，不可以向傳媒披露，這不是宣傳活動。」

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▲ 張國榮行善低調，只在哥哥逝世後，昔日護士長才公開此事。（Facebook圖片）

為善不欲人所知

某日，在護士們輪流出外用膳的時間，一位男士向登記處詢問骨癌男歌迷床號所在，護士抬頭一看才知道是張國榮：「我一抬頭，看見一個黑黑實實的人。嘩！原來是張國榮！真人好靚仔！只有他一個人來探病，連助手也沒有帶。」

哥哥走到聲仔面前鼓勵他，希望他「不要放棄！要打勝仗！」，並送上親筆簽名CD和照片，哥哥更在病房逗留了10分鐘，期間哥哥不斷關心聲仔的病情，化療時痛不痛等，據護士的憶述，聲仔的表情十分滿足，哥哥更答應每天和聲仔通電話。

不帶遺憾離開人世

哥哥亦一直信守承諾，即使後來在澳門拍戲，也會用空檔打電話給聲仔，由護士用輪椅推聲仔到電話旁邊與哥哥聊天。可惜通話維持了6天，聲仔已不敵病魔離世。

從護士的文章得知，聲仔是帶著笑容離開的：「見了張國榮之後，聲仔一直都好開心。直到之後聲仔離世，臉上仍然帶笑容。」

▲ 至今仍有不少哥迷用自己的方式悼念張國榮。（微博圖片）

在聲仔的喪禮上，哥哥亦有送上鮮花致意，黃潔如在文未寫道：「我們很感謝張國榮，他把動力給這個男仔，一直也沒向人宣揚這件事，是真正的仁者。那個禮拜無論療程和病發有多辛苦，個男仔仍可以樂觀面對，他媽媽說兒子每日都有笑容，走的時候沒遺憾，而張國榮送的物品全部都用作陪葬。」

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