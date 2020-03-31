【逝世17周年】寫《Monica》令張國榮走紅　黎彼得不捨好友：很不真實

▲ 黎彼得填詞《Monica》令哥哥張國榮事業突破。

17年前，一代巨星張國榮（Leslie）於2003年的愚人節結束生命，留下多部膾炙人口的歌影視作品。哥哥張國榮的成名作《Monica》一曲由黎彼得填詞，與張國榮感情甚好的黎彼得至今仍然覺得哥哥的離去很不真實。

每年一度的愚人節為哥迷的哥哥紀念日，哥哥的好友黎彼得多年來都很掛住他。

▲ 黎彼得覺得張國榮的離去很不真實。（黃建輝 攝）

不相信張國榮離世

黎彼得接受TOPick專訪分享箇中感受：「其實Leslie走，與李小龍走都有個共通點，就是很不真實。他走的時候是4月1日，小田當日致電給我時，我跟他說『別玩吧』，愚人節嘛。」

起初，黎彼得以為黎小田在愚人節作弄他：「『你說Leslie走？還要在文華酒店跳下來？』這謊話說太大了。」他不願相信哥哥已離世：「但事實如此。現實很殘酷，沒辦法，接受不了。」誰想到原來是天意弄人。

1984年，黎彼得寫下的《Monica》令哥哥一夜成名，奠定了他在香港樂壇的巨星地位。

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▲ 黎彼得寫的《Monica》令張國榮一夜成名。（《Monica》MV截圖）

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失戀創作《Monica》

黎彼得憶述：「當時我跟小田關係友好，他跟我說Leslie很好，卻欠缺運氣。沒想到我寫了《Monica》給他後，便好似現時的『洗版』一樣，令他一炮而紅。這行很需要運氣。」

他坦言寫《Monica》時正值失戀期：「當年小田擺低隻歌，足足一個多月都被我忘記了，一直放在櫃檯底。後來他催促我交貨，我跟他說，我失戀所以沒心機，沒心情去寫。」

後來，黎彼得想通：「首首悲歌都是慢歌，我要破格，我要用快歌寫悲歌。剛剛失戀，正好讓我寫我和前女友的故事，真實呈現在歌詞上。有血有肉的！」

他續指：「當時我20多歲，覺得自己從一而終，心裏一直都只有她。因為我窮以致我自卑，還沒好好奮鬥又怎去談情說愛。」

▲ 《Monica》一曲當年紅遍全港。（《Monica》MV截圖）

張國榮重情義

《Monica》為黎彼得與前女友的愛情故事作結，同時為哥哥的演藝事業開創新一頁。

躍升為天皇巨星的哥哥事業如日沖天，張國榮視黎彼得為其恩人，不論工作多繁忙仍會抽空相見，並不時相約黎彼得到麗晶酒店喝咖啡。

登上巨星寶座令哥哥名利倍增，惟哥哥依然沒有半點架子，黎彼得笑言：「我們經常相約聚會，偶爾一起打麻雀，他是個『八婆』，甚麼也會說。」同枱雀友也包括陳潔靈、徐小鳳、梅艷芳等。

▲ 張國榮視黎彼得為其恩人。（受訪者提供）

黎彼得很懷念過去的時光：「人應該面對面約出來吃飯，大家都是群體，一起吃飯、玩，而非面對機械，若然與機械發生關係，便會失去人的感受。」

他感慨指：「彼此關係變得愈來愈疏離，以前很touching，現在卻變得很悲情。」

17年過去，黎彼得對哥哥的思念未有淡忘，正如哥哥晉身巨星後未有忘掉他一樣。

記者：梁樂欣、游艾維