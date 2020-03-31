【美國疫情】2個月大早產男嬰低燒確診險喪命　成美國最年輕感染者之一

▲ 美國一名兩個月大男嬰捱過早產住院治療，日前又因低燒確診新冠肺炎再入院。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，歐美疫情尤其嚴峻，美國的確診人數已突破16萬，當中逾3,000人死亡。美國一名兩個月大男嬰捱過早產住院治療，日前又因低燒確診再入院，他一度呼吸急促命危。

據美國全國廣播公司（NBC）旗下的WNYT電視台報道，來自美國紐約東部奧爾巴尼縣（Albany County）的兩個月大早產男嬰Legend Alias Stern確診新冠肺炎，成為美國最年輕感染者之一。

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美國最年輕確診者之一

Legend的28歲媽媽Brittany Stern指，醫生建議她帶兒子到當地醫院作進一步檢查。Legend於美國時間上周三接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性反應。

▲ Legend確診入院後，一度呼吸急促險喪命。（影片截圖）

說起當時的情況Brittany仍猶有餘悸，「當他們進來告訴我，兒子的檢試呈陽性時，我真的很害怕。」她把兒子交託給專業的醫生治療，自己只能一直為兒子祈禱。她感謝醫護團隊努力為兒子對付病魔，一切都歸功於他們。

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繼早產住院再入院

其中一位護士說，Legend早產時她就在那裡，他在新生兒深切治療病房度過了出生後首兩星期，之後又意外地回到醫院接受病毒檢測。

Brittany表示醫護人員從沒見過這麼年幼的確診者，而兒子沒有很多病徵，「他只是累還有低燒。」Legend一度患有呼吸窘迫症，後來不知為何呼吸急促問題停止了，但他仍然需要吸氧氣。

Legend現在已跟媽媽及兄姊Zylar和Briella回到家中，一家人都希望他們不必重返醫院，他們現正接受14天強制檢疫隔離。

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責任編輯︰駱秀玲