【新冠肺炎】50%新冠肺炎痊癒者仍帶病毒　中美研究：康復後最長8天排清病毒

▲ 有研究指，一半新冠肺炎痊癒者仍帶病毒，康復後最長需8天才可排清病毒。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診個案急增。近日一項由中國與美國共同研究的結果指出，有一半輕度患者康復後仍帶有新型冠狀病毒。即使病症消失，病毒仍可留在體內長達8天。有研究人員建議，患者康復後至少再隔離14天。

據《Science Daily》報導，中國人民解放軍總醫院與美國耶魯大學醫學院科學家針對在2020年1月28日至2月9日期間，於人民解放軍總醫院接受治療後，康復出院的16名新冠肺炎患者，患者年齡中位數為35.5歲。研究結果於《美國呼吸和重症監護醫學雜誌》(American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine)上發表。

患者康復後至少要連續2次通過「聚合酶鏈反應（PCR）測試」，確認病毒呈陰性後才可出院。16名患者康復出院後，研究人員每隔幾日就收集咽拭子樣本分析。耶魯大學醫學院博士Lokesh Sharma指出，最重要的發現是，即使患者康復後症狀消失，有一半人仍在排除病毒。嚴重感染的患者，排毒時間或會更長。

研究指，16名患者接受治療後，即使症狀消失，病毒傳染性仍可長達1至8天。中國人民解放軍總醫院的肺病和重症醫學學院教授謝李欣（Lixin Xie）建議，新冠肺炎輕度患者，康復後再隔離2星期，以免感染他人。請在康復後再將隔離期延長兩周，以確保不會感染其他人。

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責任編輯：羅嘉欣