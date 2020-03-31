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【狠母殺嬰】14歲貪玩年輕媽媽不滿父母下令湊仔　勒死1歲兒棄屍後院滿佈螞蟻

親子 14:40 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

泰國一名14歲媽媽為了重拾年輕人的生活，狠心勒死1歲兒子棄屍後院。

泰國發生一宗年輕媽媽殺嬰案！一名年僅14歲的年輕媽媽性格貪玩，誕下兒子後仍經常外出找朋友玩，引起父母不滿發生激烈爭執。年輕媽媽有感被1歲兒子束縛了生活，將他勒死並棄屍朋友家的後院，朋友聞得臭味發現屍體，見到嬰屍滿佈螞蟻非常恐怖。

綜合英國《每日郵報》及泰媒報道，14歲媽媽Arisa Udsanee與1歲大兒子，以及父母同住，正值青春期的Arisa仍經常拋低兒子給父母照顧，自己外出與朋友玩，甚至一出門就數天不回家。

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常與友人外出數天不回家

上周Arisa的母親及繼父就湊仔問題爆發口角，Arisa不滿父母要求她專心湊仔，繼父激動至掌摑她，令她一怒之下帶同兒子離家出走，到朋友家暫住，並由朋友駕駛電單車接走。

14歲媽媽利用公仔還原勒死BB過程。（影片截圖）

兩天後，友人聞到後院發出難頂惡臭，遂去借給Arisa暫住的後院木屋查看，竟發現嬰兒車下塞了已腐爛的嬰兒屍體，全身爬滿螞蟻，友人嚇到立即報警。

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14歲媽媽︰了結孩子我才有自己生活

警察到場後，Arisa承認是自己勒死兒子後外出，她因不滿父母多次要求她在家湊仔，並討論過將來與孩子的生活後，覺得壓力好大。離家出走哭了2小時，有感前路茫茫，決定了結孩子的生命。

結束這孩子我才能有自己的生活……我看著他扭動了幾分鐘，直到他死了。

Arisa的40歲母親得悉悲劇後感到相當難過，並指女兒經常與朋友外出玩樂，數天不返家，甚至騎了繼父的電單車外出，令他無法工作。

我明白女兒想過其他年輕人的正常生活，但殺死自己的孩子是不能原諒。

當地警方指Arisa的罪行嚴重，恐怕面臨15至20年監禁。

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責任編輯︰林綺玲

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