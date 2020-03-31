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【同心抗疫】國際名牌停產時裝改製口罩防護服　Giorgio Armani + Hugo Boss捐錢捐物資齊抗疫

休閒 13:44 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎在全球肆虐，國際名牌紛紛同心抗疫，Giorgio Armani及Hugo Boss也公布生產防疫物資，以協助紓緩疫情。

新冠肺炎疫情全球擴散，影響牽涉各行各業，零售業市場更進入寒冬狀態。時裝界的奢侈品牌都紛紛出手抗疫，繼Louis Vuitton的母公司LVMH宣布將香水廠改為生產洗手液、Kering集團旗下的Gucci及Saint Laurent等生產口罩後，Giorgio Armani及Hugo Boss也公布生產防疫物資，以協助紓緩疫情。

Armani集團捐錢捐防護服

新冠肺炎疫情肆虐，意大利災情最為嚴重，確診人數已超過10萬，意大利時裝集團Armani日前宣佈，其所有意大利生產工廠現已轉為生產一次性醫用防護服，旨在為抗擊新冠肺炎的醫護人員提供個人防護。

意大利時裝集團Armani所有意大利生產工廠，現已轉為生產一次性醫用防護服。

意大利時裝集團Armani日前宣佈，其所有意大利生產工廠現已轉為生產一次性醫用防護服。（取自Armani網頁）

集團將一次性醫用防護服捐助意大利國民保護部、米蘭路易吉薩科醫院、聖拉菲爾醫院和國立癌症研究所以及羅馬斯帕蘭紮尼研究所。此外，Giorgio Armani更另向托斯卡納大區貝加莫、皮亞琴察和韋西裡亞多個區域的醫院捐款，捐款總額已達200萬歐元。

德國時裝品牌Hugo Boss位於德國麥琴根總部的服裝廠房，已投入生產口罩。

Hugo Boss生產18萬個口罩

而另一德國時裝品牌Hugo Boss，則宣佈其位於德國麥琴根總部的服裝廠房，已投入生產口罩，並將捐贈給公共機構。品牌預計，在未來幾個星期能製造18萬個口罩，以應付疫情的急切需求。

德國時裝品牌Hugo Boss位於德國麥琴根總部的服裝廠房，已投入生產口罩。（官方圖片）

口罩採用棉質混紡材料製成，可以清洗及重複使用至少50次。（官方圖片）

口罩採用棉質混紡材料製成，可以清洗及重複使用至少50次。但品牌強調這些口罩暫不適用於臨床醫用，只是用來應付其他設施的需要，例如療養院，消防部門和警隊等。

記者：陳日言

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