【留家煲劇】金喜愛新劇收視勝《梨泰院Class》　韓劇《夫妻的世界》揭感情背叛夠到肉

▲ 韓劇《夫妻的關係》首播收視即超越《梨泰院Class》，除劇情高潮迭起外，還因著鏡頭大膽，前6集被列為當地的19禁。（取自jtbcdrama ig）

隨著韓劇《梨泰院Class》結束，不少人都陷入劇荒的危機。估不到這齣緊接《梨泰院Class》幾天就引起超高話題的《夫妻的世界》，3月27日在韓國首播後收視為6.260%（AGB全國），刷新JTBC電視台的劇集最高首播收視紀錄，超越《梨泰院Class》。

《夫妻的世界》除了劇情高潮迭起外，還因著鏡頭大膽，前6集被列為當地的19禁。

▲ 二人在劇中的互動很有默契。(圖：JTBC官網)

這部作品改編英國BBC One的電視劇《Doctor Foster》，描述擁有幸福生活的夫妻，因背叛導致完美的家庭關係破壞，兩人在傷痛中緊抓對方不放的激烈愛情故事。由《Misty》的毛完日導演與《玉氏南政基》的朱賢作家合作打造。

▲ 兩個女人相遇於一處，各懷機心，是必然的張力橋段。（取自jtbcdrama ig）

其實，這部作品會引起話題也不是沒原因！因為睽違4年回歸電視劇的「魅力姐姐」金喜愛，在這部作品中挑戰心理狀態有很大起伏的女主角池聖雨，為了不受指責建立了比別人更高的道德標準，以為自己過得很幸福的她，沒想到理想生活即將崩塌。

至於男主角朴海俊，香港觀眾就比較陌生，他在《信徒》、《阿斯達年代記》中有亮眼表現，更被金喜愛稱讚有「怪物演技」的他，居然在還沒開拍前曾有過逃跑的念頭，因為原版作品太令人驚艷，讓他不禁懷疑自己是否能勝任這個角色。

▲ 男主角朴海俊，香港觀眾就比較陌生，他在《信徒》、《阿斯達年代記》中有亮眼表現。（取自jtbcdrama ig）

至於女二顏值亦高，較為人知道的是曾在安孝燮、朴寶英主演的《Abyss》中飾演女二的韓素希，她曾因外型被譽為「嫩版宋慧喬」而受人注意，今次她在此作品中將擔綱重要的「小三」角色。

▲ 金永敏於《愛的迫降》中，以「鄭萬福同志」打開名堂。今次做一個花心的男人，令人拭目以待。(圖：JTBC官網)

而男二的金永敏，有看過《愛的迫降》粉絲，都已經認識了竊聽員「鄭萬福同志」，這次他在劇中飾演男主的中學同學，知道男主的一切負面性格，與女主角金喜愛更有不少對手戲。

《夫妻的世界》暫時未在港播出，劇迷或要等待官方公布了。

記者：趙景隆