【新冠肺炎】社區爆發確診患者等候入院　東區醫院加抽氣系統改裝病房增50張隔離病床　

▲ 東區醫院有約50張二線隔離病床。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港已今已累計有682宗確診個案。醫管局指部分隔離病房使用率已達100%，宣布本周起陸續啟用400張第二線隔離病床，供情況穩定或康復中的病人入住。港島東醫院聯網總監陸志聰指，東區醫院的二線病房明日正式開放，兩間普通病房改裝的二線隔離病房分別提供26張床，以及25張床，合共約50張病床。

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陸志聰今日見記者時指，醫管局將正準備400張病床以照顧患有新冠肺炎的病人，另提供急症室分流測試，目的是希望能夠盡早將懷疑感染的病人，並作出診斷，如果沒有病的人市就不需入院，以保存醫院病床隔離設施，以及醫護人員的人手安排。他又提到，律敦治醫院亦會有12張病床提供，明日起可使用。

醫管局高級行政經理源柏樑指，病房以使用高效能粒子過濾的通風抽氣，負壓隔離病房在加強抽氣後，可確保病房空氣不會流向室外，增加換氣量，盡快稀釋室內空氣。

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至於會否改裝病床予深切治療部的病人使用，陸志聰指，由於染疫人士嚴重的情況相對較少，暫時未有需要改動的需要，又指會因應不同情況而作出不同規劃，如果有大型疫情爆發，或會考慮加設臨時醫院等，惟需考慮可用的地方及專家意見。

被問到仍有確診患者未入院，第二線的隔離病房有可作用？陸志聰指，有些確診病人在家中需要等候，是不理想的情況，向確診者表示抱歉。他又指，現時要加設第二線的隔離病床，在短時間內完成已經是相當不容易，但安全性是十分重要的。而現有的第二線隔離病房可以騰空一些隔離病房出來，以紓緩現時的情況。

另外，由於確診病人出院後，當局需時作大清洗，因此安排病人入院需要一些時間，當局將會支援確診者家人，多了解他們的情況，相信隨第二線隔離病房以及其他措施落實後，情況會有所改善。

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記者：郭詩詩