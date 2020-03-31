【新冠肺炎】家用病毒測試一滴血自測有無中招？　港大醫學院：測試結果真確性成疑

▲ 近日坊間有售新冠肺炎快速檢測套裝，聲稱用家可以自行用一滴血進行檢驗，足不出戶便能知道自己有否染疾。（網上圖片）

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎COVID-19）感染人數持續上升，部分患者更沒有病徵可以識別，令大家擔心染病而不自知。近日坊間有售新冠肺炎快速檢測套裝，聲稱用家可以自行用一滴血進行檢驗，足不出戶便能知道自己是否「中招」。市民可能想藉此買個安心，但到底這些產品可信嗎？港大醫學院今日（31日）就在社交平台上發文講述有關產品的資料。

根據網上的產品介紹，這些檢測套裝的原理是，測試用家血液中有否含有對應新型冠狀病毒的IgM及IgG抗體，更掦言15分鐘便有結果，準確度高達9成。理論上是可以檢測到有否患上新冠肺炎，然而理論歸理論，實際操作上有很多因素會影響測試結果的真確性：

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感染初期接受檢測 或會出現假陰性情況

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，早前檢測本港23名患者的血液樣本，發現大部分患者身體，在發病後10天出現免疫反應。16名發病至少14天的患者當中，驗出各種抗體的比率為88%至100%。

惟患者由感染至產生抗體需要一段時間，如果患者在感染初期接受檢測，有可能會驗不出抗體，而誤會沒有染病，亦即是所謂的「假陰性」。由此可見，這種檢測方法用於感染初期的患者身上，並不可靠。

此外，受體質及藥物影響，若用戶的免疫系統較弱，或患有慢性疾病如腎病、糖尿病，又或者正服用抗癌藥、抗排斥藥物和類固醇等，血液中的病毒抗體會較遲出現，數量亦會較少，血液抗體測試的準確度成疑。

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檢測用法及質量偏差 市民未能掌握正確步驟

一般市民沒有受過專業醫護訓練，有機會因未能掌握使用技巧及採取正確步驟，而導致檢測結果有偏差；又或者因缺乏相關知識而未能正確判讀結果。若使用後的工具沒有妥善處理，更可能帶來其他衞生問題。

測試用品的質量偏差：雖然有某些產品供應商聲稱有產地認證及說明書（例如中國的「CFDA」認證或歐盟的「CE」認證標誌），但卻無法保證其質量、及肯定到底產品有否得到適當的儲存和保養。測試用品質量，同樣會影響結果。

現時醫院普遍採用的，是採集鼻液如深喉唾液樣本進行的病毒核酸篩檢測試。這種方法會直接檢測病人體液有否含有病毒基因組，而不用等待身體的免疫反應，可以作出較早期診斷之餘，準確度亦會較高。而且根據世衛的指引，會進行兩次測試才確診，可靠性相對較高。

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港大醫學院又在發文中指出在疫情時期，市民難免會感到不安，想盡早得悉檢測結果確保自己健康無恙，亦是出於公德心，避免傳染他人。然而更讓人擔心的是，因為誤信錯誤結果而對防疫鬆懈。因此，為了自己和身邊人著想，若有懷疑或者感到身體不適，應該馬上求醫。

責任編輯：郭家穎