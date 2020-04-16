【港產口罩】實惠分店發售10萬個CareHK口罩 每個僅售1.95元【內附分店地址】

▲ 實惠公布CareHK口罩發售詳情。

新冠肺炎疫情未息，本港口罩供不應求。本地口罩廠「CareHK匯愛」與「Pricerite實惠」合作，並於4月16日下午12時15分起發售，並於實惠實體店發售首批100,000個成人口罩，每個售價為1.95元。

「CareHK」主席､經民聯副主席林健鋒早前表示，口罩經檢測後已符合ASTM Level 1規格，希望能令市民對使用產品時更有信心，並承諾會繼續努力加大產量，使更多市民大眾能夠直接購買。

CareHK 成人口罩 (50個裝) $97.5



ASTM Level 1



PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%



BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%



香港製造



尺寸 17.5 x 9.5 cm

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「CareHK 匯愛」口罩廠廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，廠房將設5條口罩生產線，其中3條成人，2條兒童，料可每月生產1500萬片成人及兒童口罩，並承諾每月捐贈20萬個口罩予社會上有需要人士。

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責任編輯：陳珈希