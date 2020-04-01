【一代詞王】小五輟學靠自學中文成填詞人 黎彼得嘗受世態炎涼早悟人生
年青一代認識黎彼得大多因為處境劇《愛‧回家之開心速遞》。不過其實黎彼得是香港填詞界的翹楚，有「鬼馬填詞人」之稱。黎彼得筆下有逾200首作品，當中有不少膾炙人口的經典作，比如張國榮成名作《 Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》，當然還有與許冠傑合作一批充滿哲理的金曲等。
黎彼得接受TOPick訪問，對於所填歌曲曾令不少樂壇巨星在事業更上一層樓，他卻不邀功，只淡言說：「我淡泊名利，天生性格就是這樣。」
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自幼家貧失學
活躍於的70至90年代初的黎彼得，與黃霑、盧國沾、
黎彼得早在年青時已為報章撰寫專欄，後經許冠傑的賞識加入樂壇當填詞人。
但原來黎彼得在9歲時喪父，家境貧困，讀完小五便輟學，其中文都是靠將勤補拙自學而來。
「自知讀得書少，所以求知慾要強，遇到一些不理解的詞語，
黎彼得自學中文
黎彼得的叔父為粵劇名伶靚次伯，年幼時常跟叔父到戲棚睇粵劇，
「家境貧困，兩餐也成問題，所以年幼時跟著他去戲棚，
另外，黎彼得是武俠小說迷，亦有助文學修養：「
《開心速遞》豹叔黎彼得家貧輟學半工讀成詞神 成就張國榮許冠傑金曲才華令黃子華折服
社會大學修世情
「命裡有時終須有 命裡無時莫強求。」，許冠傑這首《浪子心聲》歌詞說盡做人道理。可是，
「某些人說我廿幾歲後生仔，好似個伯爺公。其實只是思想比較成熟，早已想通好多事情，眼裡世界也不一樣。」
黎彼德續說：「我比較早熟，早熟並非值得高興的事，
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人要活在當下
歌神許冠傑可說是黎彼得的伯樂，某次於酒樓用膳時，
對於獲天王巨星賞識，黎彼得有著特別感受：「有聽過《
不愛交際應酬
80年代，黎彼得為梅艷芳、張國榮、譚詠麟等巨星歌手填
黎彼得卻稱：「我不要求這些，很怕人家感謝我、我又要給對方優惠之類。我不愛尖頭露角，所以黃霑說我不應加入娛圈，因為我淡泊名利，
黎彼得跟梅姐及哥哥私交甚篤，他跟梅姐可以拖著手仔傾心事。
浪子心聲
事實黎彼得甚有女人緣，跟不少女星如劉嘉玲、吳君如等交情很深，
「我跟很多靚女都拖著手傾心事，女性朋友亦有好多，但並非愛情，
黎彼得是很有操守的演員，當年他跟張曼玉合作《富貴吉祥》時，
「我跟導演說不需要吧，大家只是演員，搵人做『替手』便可，
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黎彼得回憶以前有位影后級演員因失戀不開心，暫到其家留宿一晚。
他說：「第二朝件事已傳出去，有人問我：『
君可見漫天落霞，名利息間似霧化。
記者：游艾維、梁樂欣