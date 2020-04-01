【一代詞王】小五輟學靠自學中文成填詞人 　黎彼得嘗受世態炎涼早悟人生

▲ 早已看透人生的黎彼得憑歌道盡人生百態。

年青一代認識黎彼得大多因為處境劇《愛‧回家之開心速遞》。不過其實黎彼得是香港填詞界的翹楚，有「鬼馬填詞人」之稱。黎彼得筆下有逾200首作品，當中有不少膾炙人口的經典作，比如張國榮成名作《 Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》，當然還有與許冠傑合作一批充滿哲理的金曲等。

黎彼得接受TOPick訪問，對於所填歌曲曾令不少樂壇巨星在事業更上一層樓，他卻不邀功，只淡言說：「我淡泊名利，天生性格就是這樣。」

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▲ 黎彼得直言是淡泊名利的人。（黃建輝攝）

自幼家貧失學

活躍於的70至90年代初的黎彼得，與黃霑、盧國沾、 鄭國江等可算香港第一代粵語流行曲的填詞人。

黎彼得早在年青時已為報章撰寫專欄，後經許冠傑的賞識加入樂壇當填詞人。

但原來黎彼得在9歲時喪父，家境貧困，讀完小五便輟學，其中文都是靠將勤補拙自學而來。

「自知讀得書少，所以求知慾要強，遇到一些不理解的詞語， 就去查字典，那年代沒電腦手機，只能靠書本去認識文字。 另外，學填詞要有本《分韻》在手，《分韻》是教人押韻， 當年霑叔送了一本給我。」黎彼得說。

▲ 加入填詞界之前，黎彼得於報章撰寫專欄。（經濟日報圖片）

黎彼得自學中文

黎彼得的叔父為粵劇名伶靚次伯，年幼時常跟叔父到戲棚睇粵劇， 耳濡目染下愛上文學作品。

「家境貧困，兩餐也成問題，所以年幼時跟著他去戲棚， 因為戲班有飯菜提供嘛。每天看著他唱戲，唱的大部分是任白戲曲， 或是名家作品例如南海十三郎、唐滌生及吳一嘯寫的劇本， 每天聽著聽著，慢慢地入晒腦， 所以不需要讀太多書也理解甚麼是文采。」他說。

另外，黎彼得是武俠小說迷，亦有助文學修養：「 當年古龍都未爆紅，很多武俠名家寫的小說都很好，比如柳殘陽、金童。他們用的詞彙很美又有文采，我亦看得很多， 哈哈，天下文章一大抄。」

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▲ 歌神許冠傑是黎彼得伯樂。 （被訪者提供）

社會大學修世情

「命裡有時終須有 命裡無時莫強求。」，許冠傑這首《浪子心聲》歌詞說盡做人道理。可是， 當年黎彼得填這首詞時只得廿多歲，一個小伙子可以領悟出如此透徹的道理， 只因12歲便出來打工的他，從坎坷生活中有著深深體會。

「某些人說我廿幾歲後生仔，好似個伯爺公。其實只是思想比較成熟，早已想通好多事情，眼裡世界也不一樣。」

黎彼德續說：「我比較早熟，早熟並非值得高興的事， 人家個個去上學，我就沒機會讀書， 要在街上日前曬雨淋跟媽媽賣報紙，亦因而吸收很多社會經驗， 即是社會大學吧！不需要港大或中大畢業，社會也是一所『大學』， 人從中會慢慢成長。」

▲ (黃建輝攝)

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人要活在當下

歌神許冠傑可說是黎彼得的伯樂，某次於酒樓用膳時， 朋友介紹許冠傑給他認識，二人一見如故，黎彼得由此加入填詞界。在70年代，跟許冠傑成為最佳曲詞組合。

對於獲天王巨星賞識，黎彼得有著特別感受：「有聽過《 乞兒與王子》這童話嗎？乞兒跟王子是兩個世界的人，當時阿Sam 已好紅，是個王子，而我只是個乞丐， 但兩個世界的人走在一起又很過癮，人生就是那麼有趣， 無需理會貧或富，活在當下便可。」

▲ 黎彼得跟張國榮私交甚篤。（被訪者提供）

不愛交際應酬

80年代，黎彼得為梅艷芳、張國榮、譚詠麟等巨星歌手填 詞，而哥哥張國榮更因《 Monica》一曲而人氣急升，與阿倫於樂壇上分庭抗禮， 相信哥哥對黎彼得亦存感恩之心。

黎彼得卻稱：「我不要求這些，很怕人家感謝我、我又要給對方優惠之類。我不愛尖頭露角，所以黃霑說我不應加入娛圈，因為我淡泊名利， 並非自命清高，天生不愛應酬亦不愛打關係，是獨來獨往的人。」

黎彼得跟梅姐及哥哥私交甚篤，他跟梅姐可以拖著手仔傾心事。

▲ 梅豔芳名曲《將冰山劈開》也出自黎彼得筆下。（電視截圖）

浪子心聲

事實黎彼得甚有女人緣，跟不少女星如劉嘉玲、吳君如等交情很深， 只因她們對黎彼得很信任。

「我跟很多靚女都拖著手傾心事，女性朋友亦有好多，但並非愛情， 只是友情，為何獲得那麼多人信任？心正邪難入，根本不是搵著數或揩油，所以那些靚女對我有信心， 相信我並非有邪念的人。」

黎彼得是很有操守的演員，當年他跟張曼玉合作《富貴吉祥》時， 導演安排一場他摸張曼玉臀部的戲份，但黎彼得很抗拒， 反而張曼玉叫他放心去演。

「我跟導演說不需要吧，大家只是演員，搵人做『替手』便可， 但導演說不可以。跟Maggie傾過之後，她說：『 我跟你那麼熟，你照演啦，演員道德嘛。』，我話只是你蝕底呢。」

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▲ 黎彼得早已看透人生。（黃建輝攝）

黎彼得回憶以前有位影后級演員因失戀不開心，暫到其家留宿一晚。

他說：「第二朝件事已傳出去，有人問我：『 聽聞阿邊個在你家過夜。』這說話很難聽。 我是不愛搵著數的人。男人最看重錢銀和女人， 若果你貪心的話就會出事，不需要執著於是否蝕了呢？」

君可見漫天落霞，名利息間似霧化。

記者：游艾維、梁樂欣