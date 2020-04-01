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【一代詞王】小五輟學靠自學中文成填詞人 　黎彼得嘗受世態炎涼早悟人生

娛樂 16:15 2020/04/01

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

早已看透人生的黎彼得憑歌道盡人生百態。

年青一代認識黎彼得大多因為處境劇《愛‧回家之開心速遞》。不過其實黎彼得是香港填詞界的翹楚，有「鬼馬填詞人」之稱。黎彼得筆下有逾200首作品，當中有不少膾炙人口的經典作，比如張國榮成名作《 Monica》、梅艷芳《將冰山劈開》，當然還有與許冠傑合作一批充滿哲理的金曲等。

 

黎彼得接受TOPick訪問，對於所填歌曲曾令不少樂壇巨星在事業更上一層樓，他卻不邀功，只淡言說：「我淡泊名利，天生性格就是這樣。」

 

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黎彼得直言是淡泊名利的人。（黃建輝攝）

自幼家貧失學

 

活躍於的70至90年代初的黎彼得，與黃霑、盧國沾、鄭國江等可算香港第一代粵語流行曲的填詞人。

 

黎彼得早在年青時已為報章撰寫專欄，後經許冠傑的賞識加入樂壇當填詞人。

 

但原來黎彼得在9歲時喪父，家境貧困，讀完小五便輟學，其中文都是靠將勤補拙自學而來。

 

「自知讀得書少，所以求知慾要強，遇到一些不理解的詞語，就去查字典，那年代沒電腦手機，只能靠書本去認識文字。另外，學填詞要有本《分韻》在手，《分韻》是教人押韻，當年霑叔送了一本給我。」黎彼得說。

 

加入填詞界之前，黎彼得於報章撰寫專欄。（經濟日報圖片）

黎彼得自學中文

 

黎彼得的叔父為粵劇名伶靚次伯，年幼時常跟叔父到戲棚睇粵劇，耳濡目染下愛上文學作品。

 

「家境貧困，兩餐也成問題，所以年幼時跟著他去戲棚，因為戲班有飯菜提供嘛。每天看著他唱戲，唱的大部分是任白戲曲，或是名家作品例如南海十三郎、唐滌生及吳一嘯寫的劇本，每天聽著聽著，慢慢地入晒腦，所以不需要讀太多書也理解甚麼是文采。」他說。

 

另外，黎彼得是武俠小說迷，亦有助文學修養：「當年古龍都未爆紅，很多武俠名家寫的小說都很好，比如柳殘陽、金童。他們用的詞彙很美又有文采，我亦看得很多，哈哈，天下文章一大抄。」

 

《開心速遞》豹叔黎彼得家貧輟學半工讀成詞神　成就張國榮許冠傑金曲才華令黃子華折服 

 

歌神許冠傑是黎彼得伯樂。 （被訪者提供）

社會大學修世情

 

「命裡有時終須有　命裡無時莫強求。」，許冠傑這首《浪子心聲》歌詞說盡做人道理。可是，當年黎彼得填這首詞時只得廿多歲，一個小伙子可以領悟出如此透徹的道理，只因12歲便出來打工的他，從坎坷生活中有著深深體會。

 

「某些人說我廿幾歲後生仔，好似個伯爺公。其實只是思想比較成熟，早已想通好多事情，眼裡世界也不一樣。」

 

黎彼德續說：「我比較早熟，早熟並非值得高興的事，人家個個去上學，我就沒機會讀書，要在街上日前曬雨淋跟媽媽賣報紙，亦因而吸收很多社會經驗，即是社會大學吧！不需要港大或中大畢業，社會也是一所『大學』，人從中會慢慢成長。」

 

(黃建輝攝)

 

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人要活在當下

 

歌神許冠傑可說是黎彼得的伯樂，某次於酒樓用膳時，朋友介紹許冠傑給他認識，二人一見如故，黎彼得由此加入填詞界。在70年代，跟成為最佳曲詞組合。

 

對於獲天王巨星賞識，黎彼得有著特別感受：「有聽過《乞兒與王子》這童話嗎？乞兒跟王子是兩個世界的人，當時阿Sam已好紅，是個王子，而我只是個乞丐，但兩個世界的人走在一起又很過癮，人生就是那麼有趣，無需理會貧或富，活在當下便可。」

 

黎彼得跟張國榮私交甚篤。（被訪者提供）

不愛交際應酬

 

80年代，黎彼得芳、張國榮譚詠麟等巨星歌手填詞，而哥哥張國榮更因《 Monica》一曲而人氣急升，與阿倫於樂壇上分庭抗禮，相信哥哥對黎彼得亦存感恩之心。

 

黎彼得卻稱：「我不要求這些，很怕人家感謝我、我又要給對方優惠之類。我不愛尖頭露角，所以黃霑說我不應加入娛圈，因為我淡泊名利，並非自命清高，天生不愛應酬亦不愛打關係，是獨來獨往的人。」

 

黎彼得跟梅姐及哥哥私交甚篤，他跟梅姐可以拖著手仔傾心事。

 

梅豔芳名曲《將冰山劈開》也出自黎彼得筆下。（電視截圖）

浪子心聲

 

事實黎彼得甚有女人緣，跟不少女星如劉嘉玲、吳君如等交情很深，只因她們對黎彼得很信任。

 

「我跟很多靚女都拖著手傾心事，女性朋友亦有好多，但並非愛情，只是友情，為何獲得那麼多人信任？心正邪難入，根本不是搵著數或揩油，所以那些靚女對我有信心，相信我並非有邪念的人。」

 

黎彼得是很有操守的演員，當年他跟張曼玉合作《富貴吉祥》時，導演安排一場他摸曼玉臀部的戲份，但黎彼得很抗拒，反而張曼玉叫他放心去演。

 

「我跟導演說不需要吧，大家只是演員，搵人做『替手』便可，但導演說不可以。跟Maggie傾過之後，她說：『我跟你那麼熟，你照演啦，演員道德嘛。』，我話只是你蝕底呢。」

 

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黎彼得早已看透人生。（黃建輝攝）

黎彼得回憶以前有位影后級演員因失戀不開心，暫到其家留宿一晚。

 

他說：「第二朝件事已傳出去，有人問我：『聽聞阿邊個在你家過夜。』這說話很難聽。我是不愛搵著數的人。男人最看重錢銀和女人，若果你貪心的話就會出事，不需要執著於是否蝕了呢？」

 

君可見漫天落霞，名利息間似霧化。

 

記者：游艾維、梁樂欣

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