勞福局：兒童發展基金計劃有助紓緩跨代貧窮

▲ 勞福局調查稱，兒童發展基金計劃有助紓緩跨代貧窮。（資料圖片）

勞工及福利局今日（31日）公布，兒童發展基金計劃參加者的長遠發展跟進研究報告。研究顯示基金推行的計劃，長遠能有效為基層兒童和青少年建立正面的學習和工作態度，顯著改善社交技巧、解難、資源管理和規劃未來等能力，並建立持續儲蓄的習慣，對紓緩跨代貧窮有正面影響。

局方於2018年1月委託香港理工大學應用社會科學系進行上述研究，以評估基金計劃的成效。研究結果反映，基金計劃的三個主要元素即個人發展規劃、師友配對和目標儲蓄均相輔相承，對學員各有獨特的長遠影響，不可或缺。受訪學員在多方面均明顯比非學員表現較好，包括：

有儲蓄習慣的受訪學員比例（80.8%）較非學員（56.3%）高，反映大部分學員完成計劃後仍保持儲蓄習慣。

已在職的受訪學員平均每月儲蓄2,836元，明顯高於非學員（平均每月1,623元）

83.8%的在職受訪學員為副學位程度或以上，較在職非學員（67.6%）為高

26.6%的在職受訪學員取得註冊護士、社工、測量師和教師等專業資格，在職非學員的比例只有9.1%

22.6%的在職受訪學員稱獲得其他技能，如科學、科技、工程和數學（STEM）、藝術、體育、音樂、領導才能等，在職非學員則有13.0%

受訪學員得到較高程度的社會支援

受訪學員精神健康較佳，較少出現情緒症狀、行為問題和朋輩問題

在職受訪學員（73.4%）較非學員（38.8%）對現時的工作更感興趣，收入亦較高

45.9%的受訪學員月薪1.5萬元或以上，非學員的比例只有25.4%

較多在職受訪學員（93.5%）的家庭無須領取社會福利署的經濟援助，非學員的比例則為75.3%。

基金自2008年成立以來，一直促進弱勢社群兒童和青少年的較長遠發展，從而減少跨代貧窮。基金至今獲撥款共9億元，共推出13批共207個計劃，超過1.8萬名兒童和青少年受惠。

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責任編輯：吳卓峰