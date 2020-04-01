【張國榮逝世17周年】抑鬱症並不只是心理疾病　Leslie患生理抑鬱影響身體機能

▲ 一代巨星張國榮自殺，令大眾更關注抑鬱症。

一代巨星張國榮（哥哥）於2003年的愚人節，為全個華人影壇及樂壇開了一個天大的玩笑，亦因此讓外界更加了解何謂抑鬱症。張國榮離逝後，有指他因為未能抽離《異度空間》的角色而患病，其胞姊張綠萍後來接受訪問，透露張國榮所得的是生理上的抑鬱症，而非心理病。

哥哥張國榮可謂香港最有影響力的藝人之一，1977年參加麗的電視的業餘歌手比賽勝出而入行，唱而優則演的他後來更進軍影壇，多年來為演藝界創造無數佳作、打破許多紀錄，被封為一代巨星。

▲ 張國榮於1977年參加歌唱比賽後入行。（東星圖片）

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雖然擁有盡名利、愛人和好友，但同樣因為備受關注而承受莫大的壓力，於2003年哥哥選擇於愚人節當日，在文華東方酒店一躍而下，了結了他短短46年的生命。

哥哥生前在身上留下遺書，文中提及「Depression」（抑鬱症）一詞，並寫道：「呢一年來很辛苦，不能再忍受。我一生冇做壞事，為何這樣？」與他相戀相伴二十載的同志戀人唐鶴德（唐唐）及後透露，哥哥早於2002年的11月曾經在家中自殺不遂，此後已經開始有就精神問題去見醫生。

在此前，已經有指哥哥於2001年因拍攝電影《異度空間》扮演心理醫生，因過分投入角色無法抽離，以致心神恍惚。另外亦有傳聞指他「撞邪」，指哥哥曾向身邊好友表示在泰國被人下了降頭，因而經常失眠，其伴侶唐唐則認為哥哥患了抑鬱症，哥哥聽從對方所言去找心理醫生面談，不過情況時好時壞。

▲ 有指哥哥因難以抽離《異度空間》的角色而患上情緒病。（經濟日報圖片）

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張國榮的胞姊張綠萍於2012年接受電台訪問時，曾經談及到哥哥患病的內情，指哥哥所患的抑鬱症，是生理上出現問題，她曾經收到一份長達4頁紙的報告，提到抑鬱症在醫學上分為心理與生理上的影響，而哥哥則是後者，因其腦部化學物質不平衡所致。

根據青山醫院精神健康學院提到，抑鬱症是一種腦部疾病，亦是一種情緒病症，患者多數因為於生活上面對極大的精神壓力，令他們體內產生過量的壓力荷爾蒙，從而破壞了他們腦部掌管情緒、行為動機、記憶、睡眠以及食慾的部位。

▲ 張國榮胞姊接受訪問時透露，其弟患上生理性抑鬱症。（經濟日報圖片）

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抑鬱症的病徵不只包括持續的情緒低落，還會影響患者的生理，包括對事物失去興趣及動力、記憶力衰退、難以熟睡、欠缺食慾、不明原因的疼痛、自信心低落以至有自殺念頭等。

不少人誤解抑鬱症只是單純的心情不好，但其實抑鬱是腦部的生理疾病，但以心理、情緒症狀來表現，同時伴隨身體症狀，會影響到身體系統如自律神經、內分泌、免疫、疼痛感覺等系統，因此抑鬱就如同其它內科疾病一樣，生病並不是意志薄弱或人格有問題。

▲ 當年哥哥公開與同性戀人唐鶴德的關係受到不少壓力。（資料圖片）

有效醫治抑鬱症，需要靠多方面的治療，包括藥物治療、心理治療、社交活動治療等。

抑鬱症患者會喪失感受快樂的能力，令他們對每件事都產生負面的看法，而「心理治療」能夠幫患者審視現有的負面思考及行為模式，並嘗試新的想法及做法，讓他們累積生活中正面的經驗、推倒負面思維，意圖減低精神壓力、舒緩抑鬱情緒。