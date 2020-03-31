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【飛沫播毒】社交距離2米不足夠　麻省理工研究：飛沫可傳至8米遠

健康 13:37 2020/03/31

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國麻省理工大學一項研究指出，飛沫可傳至8米遠，社交距離2米不足夠。

新冠肺炎疫情持續，全球確診數字突破78萬宗，各地專家紛紛呼籲大眾保持社交距離。美國麻省理工學院（MIT）近日一項研究指出，2米的社交距離並不足夠，可能要相隔8米才能防止病毒傳播。

【全球大流行】新冠肺炎傳播力極高1人可致6萬人染疫　 英國專家提醒保持社交距離

《美國醫學會期刊》（JAMA）3月26日刊登有關研究，麻省理工學院發現在潮濕、溫暖的環境中，咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，能以每秒10-30米的速度傳播，最遠可跨越7-8米。

早前有發現指，新冠肺炎患者病房的通風系統被檢測出病毒微粒，是次研究指出，飛沫可隨著通風系統產生的氣流，在空中飄浮達數小時。

【新冠肺炎】50%新冠肺炎痊癒者仍帶病毒　中美研究：康復後最長8天排清病毒

研究提醒，即使醫護人員不在患者的病房內，仍有機會接觸到病毒飛沫，建議醫護人員身處醫院走廊時，亦需要穿上保護衣，以防止感染。

研究提到，人與人之間保持2米的社交距離，低估了病毒傳播的距離、時間及空氣中的病毒負載程度。

【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 傳染病 疫情 打噴嚏 咳嗽 新冠肺炎 武漢肺炎 麻省理工學院

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